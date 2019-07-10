Ракета-носитель «Союз-2.1в» стартовала с космодрома Плесецк

Короткая ссылка
С космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель «Союз-2.1в» с четырьмя космическими аппаратами в интересах Министерства обороны России.
Ракета-носитель «Союз-2.1в» стартовала с космодрома Плесецк
  • ©КЦ "Южный"/Роскосмос

«10 июля в 20:14 мск с пусковой установки №4 площадки №43 государственного испытательного космодрома Плесецк (Архангельская область) боевым расчётом Космических войск Воздушно-космических сил проведён успешный пуск ракеты-носителя лёгкого класса «Союз-2.1в», — приводит ТАСС сообщение.

В оборонном ведомстве сообщили, что все предстартовые операции и старт прошли в штатном режиме.

В мае ракета-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником ГЛОНАСС-М была запущена с космодрома Плесецк.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить