Ракета-носитель «Союз-2.1в» стартовала с космодрома Плесецк

С космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель «Союз-2.1в» с четырьмя космическими аппаратами в интересах Министерства обороны России.

«10 июля в 20:14 мск с пусковой установки №4 площадки №43 государственного испытательного космодрома Плесецк (Архангельская область) боевым расчётом Космических войск Воздушно-космических сил проведён успешный пуск ракеты-носителя лёгкого класса «Союз-2.1в», — приводит ТАСС сообщение.

В оборонном ведомстве сообщили, что все предстартовые операции и старт прошли в штатном режиме.

В мае ракета-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником ГЛОНАСС-М была запущена с космодрома Плесецк.