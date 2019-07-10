Ракета-носитель «Союз-2.1в» стартовала с космодрома Плесецк
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«10 июля в 20:14 мск с пусковой установки №4 площадки №43 государственного испытательного космодрома Плесецк (Архангельская область) боевым расчётом Космических войск Воздушно-космических сил проведён успешный пуск ракеты-носителя лёгкого класса «Союз-2.1в», — приводит ТАСС сообщение.
В оборонном ведомстве сообщили, что все предстартовые операции и старт прошли в штатном режиме.
В мае ракета-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником ГЛОНАСС-М была запущена с космодрома Плесецк.