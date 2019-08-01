Минобороны сообщило о запуске космических аппаратов-инспекторов

Минобороны России сообщило, что продолжает лётные испытания космических аппаратов (КА) «Космос-2535» и «Космос-2536».

В ведомстве рассказали, что эти аппараты предназначены для исследования воздействия на космические аппараты российской орбитальной группировки искусственных и естественных факторов космического пространства, а также отработки технологий их защиты и орбитального обслуживания.

Отмечается, что в соответствии с программой испытаний КА-регистратора и КА-инспектора проведены сбор и обработка их орбитальных параметров, проверка режимов функционирования, оценка параметров целевой аппаратуры.

«Данная аппаратура регистрирует воздействия на КА-регистратор космического мусора, электронного и протонного излучения внешнего естественного радиационного пояса Земли, протонов и тяжёлых заряженных частиц, солнечных и галактических космических лучей», — пояснили в ведомстве.

10 июля с космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель «Союз-2.1в» с четырьмя космическими аппаратами в интересах Минобороны России.