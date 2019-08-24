«Ранее не встречавшиеся колебания»: почему стыковку МКС и корабля «Союз МС-14» с роботом FEDOR перенесли

В субботу, 24 августа, должна была состояться стыковка «Союза МС-14», на борту которого находится российский антропоморфный робот FEDOR, с Международной космической станцией (МКС), однако этому помешала неполадка в системе причаливания к МКС. В ближайшие сутки сломавшуюся аппаратуру постараются отремонтировать находящиеся на орбите космонавты. Повторную попытку стыковки запланировали на понедельник, 26 августа.

Утром в субботу, 24 августа, космический корабль «Союз МС-14», на борту которого, помимо грузов, находится российский антропоморфный робот FEDOR, не сумел причалить к исследовательскому модулю «Поиск» Международной космической станции. Он приблизился к МКС менее чем на 100 м, после чего завис и приступил к отходу на безопасное расстояние.

«Всё было нормально примерно до дальности метров 200, далее у нас пошли ранее не встречавшиеся колебания, и на этапе причаливания мы поняли, что в автоматическом режиме состыковать не удастся», — заявил космонавт Владимир Соловьёв, руководитель полёта российского сегмента МКС.

По его словам, корабль «Союз» находится в автоматическом полёте, связь с ним не потеряна, а вся аппаратура работоспособна. Соловьёв добавил, что робота FEDOR «пока, к сожалению, не научили ручным режимам».

Между тем в «Роскосмосе» подчеркнули, что инцидент не угрожает Международной космической станции.

«Транспортный корабль «Союз МС-14» находится на удалении от МКС. Стыковка планируется на резервную дату. Безопасности станции и экипажа ничего не угрожает», — говорится в сообщении.

Корабль #СоюзМС14 находится на удалении от МКС. Стыковка планируется на резервную дату. Безопасности станции и экипажа ничего не угрожает. pic.twitter.com/T621Kv196Y — РОСКОСМОС (@roscosmos) August 24, 2019

В свою очередь, в американском космическом агентстве NASA уточнили, когда может быть проведена повторная попытка стыковки.

«Попытка пристыковаться через 24 часа будет пропущена. Российские специалисты попробуют пристыковать корабль к станции через 48 часов — утром в понедельник», — сообщил диктор трансляции NASA.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российской ракетно-космической отрасли, причиной нештатной ситуации могла стать неполадка в системе стыковки.

«В процессе стыковки в работе аппаратуры пассивного комплекта системы видеоинформации «Курс» на МКС появились проблемы при переходе в режим причаливания. График дальнейших действий определяется госкомиссией. Сегодня, 24 августа, будет проведена серия экспериментов по реабилитации аппаратуры», — сказал собеседник агентства.

Также по теме Управляемый космонавт: Россия впервые отправила на орбиту робота FEDOR Россия отправила на МКС робота FEDOR для проведения испытаний в космосе. На станцию его доставит корабль «Союз МС-14», стартовавший с...

В NASA также заявили, что проблема со стыковкой возникла из-за усилителя системы «Курс» на борту МКС. В ближайшее время его заменят находящиеся на орбите космонавты. Эту информацию подтвердил руководитель полёта российского сегмента МКС Владимир Соловьёв.

«Анализ телеметрии показал, что у нас есть замечания (исправимые замечания) по радийной аппаратуре», — пояснил космонавт.

Сразу после инцидента в зале переговоров центра управления началось заседание членов госкомиссии по инциденту с «Союзом МС-14». В нём принимают участие гендиректор Ракетно-космической корпорации «Энергия» Николай Севастьянов, начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов, директор ЦУП Максим Матюшин, начальник головного научного института «Роскосмоса» ЦНИИмаш Сергей Коблов. Позднее к ним присоединился глава госкорпорации по космической деятельности Дмитрий Рогозин. Они анализируют ситуацию и обсуждают меры по устранению сбоя в системе стыковки.

Напомним, что 22 августа в 06:38 мск со стартового комплекса площадки №31 космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с космическим кораблем «Союз МС-14». На его борту находится оборудование для научных экспериментов, средства медицинского обеспечения, контейнеры с рационами питания, посылки для экипажа, а также российский антропоморфный робот FEDOR (название — Skybot F-850). Перед запуском он повторил знаменитые слова первого космонавта Земли Юрия Гагарина: «Поехали! Поехали!»

Согласно планам российские космонавты должны будут тестировать системы робота в условиях космического полета, а сам он выполнит до шести экспериментов. Предполагается, что FEDOR пробудет на орбите до 7 сентября.

«Главная задача, для которой он будет там находиться, — это отработка человеко-машинного взаимодействия для того, чтобы уже в следующих полетах робот был выведен за пределы станции. Плюс он будет специально готовиться для работы в вакууме — ведь именно там начнётся его основная работа, основная деятельность, то есть там, где для человека есть опасность и где робот может человека заменить», — пояснял главный конструктор НПО «Андроидная техника» Алексей Богданов.

Кроме того, он считает, что FEDOR может впервые выйти в открытый космос «гораздо раньше» запланированного срока, установленного на 2021 год.