Сила мысли: как концентрация сознания во время силовых упражнений влияет на физическую форму атлетов

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Дмитрий Фёдоров
Австралийские учёные выяснили, что во время силовых упражнений «внутренняя фокусировка» сознания на мышцах способствует их росту и может привести к гипертрофии мускулов. При этом спортсмен затрачивает много энергии на то, чтобы поднять вес. Как отмечают исследователи, для повышения выносливости и физической силы атлету следует применять «внешнюю фокусировку» внимания — сосредотачиваться не на мышцах, а на самом действии со снарядом. Если он будет сконцентрирован на подъёме штанги, то легче возьмёт этот вес и приложит меньше усилий. Специалисты полагают, что устройства виртуальной реальности могут позволить спортсменам использовать их открытие с ещё большей эффективностью.
Сила мысли: как концентрация сознания во время силовых упражнений влияет на физическую форму атлетов
  • Силовые упражнения
  • globallookpress.com
  • © CHROMORANGE / Bilderbox

Учёные из Университета Гриффита (Австралия) проверили распространённую среди спортсменов точку зрения: умственная концентрация на тренируемых мышцах повышает эффективность силовых упражнений. Специалисты выяснили, что для увеличения физической силы и подъёма большего веса атлетам нужно фокусировать внимание не на своих мускулах, а на действии со снарядом, в частности на подъёме штанги. Об этом пишет журнал Frontiers in Sports and Active Living. 

Команда учёных во главе с профессором Дэвидом Нойманном пришла к выводу, что во время силовых упражнений «внутренняя фокусировка» внимания на мышцах способствует их росту и даже может привести к гипертрофии. Используя такой приём, тяжелоатлет затрачивает больше усилий на то, чтобы поднять тот же вес, что и без фокусировки. 

Как показали результаты исследований, если спортсмен использует «внешнюю фокусировку» внимания на своей цели, например, сосредотачивается на подъёме штанги, то он легче берёт этот вес и затрачивает меньше энергии. 

  • Упражнение с гантелью
  • globallookpress.com
  • © West Coast Surfer

«Похоже, внешняя фокусировка позволяет атлетам задействовать автоматические контрольные процессы, что снимает потребность в дополнительном внимании и предотвращает механическую неэффективность, вытекающую из осознанного контроля над мышцами», — подчеркнул Нойманн.

Также исследователи отмечают, что при увеличении массы груза во время жима штанги лёжа «внутренняя фокусировка» внимания полностью теряет преимущество большей мышечной активности по сравнению с «внешней». 

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Нойманн рекомендует спортсменам прибегнуть к «внешней фокусировке» сознания, чтобы показывать высокие результаты во время тренировок или на соревнованиях. Как отмечают учёные, атлеты могут применять эту технику наряду с прослушиванием музыки, чтобы вовлекать менее активных людей в тренировочный процесс. 

По словам Нойманна, специалисты должны найти способы, которые позволят с максимальной эффективностью использовать преимущества «внешней фокусировки» внимания. Например, используя устройства виртуальной реальности во время выполнения становой тяги, атлеты смогут моделировать ситуацию, как будто они поднимают балку, придавившую человека.

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