Учёные рассказали о продлевающих жизнь упражнениях

Упражнения, направленные на развитие мышечной силы, способствуют увеличению продолжительности жизни. Об этом в ходе конгресса Европейского сообщества кардиологов рассказала научная группа из Бразилии.

«Наше исследование... показывает, что люди с большей мышечной силой, как правило, живут дольше», — отметил автор исследования профессор Клаудио Гил Араужо.

По словам эксперта, в тренажёрном зале большинство людей думает лишь о количестве поднимаемого веса или числе повторений. Однако вместо этого необходимо сосредоточиться на скорости выполнения силовых упражнений, подчеркнул учёный.

Ранее учёные рассказали, занятия какими видами спорта увеличивают продолжительность жизни человека.

По словам экспертов, все те упражнения, которые так или иначе способствуют увеличению продолжительности жизни, относятся к числу тренировок на выносливость, укрепляющих работу сердца и стимулирующих мускулы более эффективно использовать кислород.