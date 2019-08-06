Медицинское селфи: кардиологи научились измерять пульс и артериальное давление по видеозаписям пациентов

Канадские учёные разработали метод измерения артериального давления и пульса, который не требует никаких приспособлений, кроме смартфона с камерой. Для получения данных достаточно снять двухминутное видео лица. Затем специальная программа распознает подкожные кровеносные сосуды и на основе происходящих с ними изменений выдаст точную информацию о давлении и пульсе. Впрочем, пока что об эффективности системы говорить рано — опыты проводили в помещениях со специально выставленным освещением, а среди добровольцев не было людей с слишком тёмной или светлой кожей.

Коллектив канадских специалистов из Торонтского университета разработал программу по определению пульса и артериального давления по видеозаписям лиц пациентов. О приложении для смартфона, точность измерения которого в ходе тестов практически не уступала традиционным тонометрам, сообщается в журнале Circulation: Cardiovascular Imaging Американской кардиологической ассоциации.

Команда, возглавляемая профессором Торонтского университета Кангом Ли, поставила задачу найти простое решение для пациентов, которые не желают или не могут регулярно обследоваться у кардиолога и следить за собственным артериальным давлением. Традиционный метод мониторинга с использованием тонометров с надувной манжетой неудобен, и пациенты склонны пропускать замеры, считают исследователи.

© Kang Lee / newsroom.heart.org

В предложенном методе измерения используются короткие двухминутные записи лиц пациентов, сделанные при помощи обычного смартфона. Современные камеры гаджетов способны фиксировать изменения в подкожных сосудах даже при обычном освещении, и специально разработанная учёными программа анализирует эти изменения, чтобы на основе специальных алгоритмов сделать выводы о работе кровеносной системы и достаточно точно определить артериальное давление.

В исследовании приняли участие 1328 добровольцев из Канады и Китая. Для измерения давления испытуемые записали двухминутные видеоселфи и затем пропустили их через специальную программу, вычисляющую давление, а также частоту пульса. Кроме того, они фиксировали эти же параметры при помощи традиционных устройств.

В лабораторных экспериментах результаты, полученные с помощью смартфона, в 95% случаев совпали с результатами, полученными при помощи обычных тонометров. По словам учёных, это значение находится в рамках допустимой погрешности, установленной для медицинских приборов международными организациями.

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Авторы работы отмечают, что на данный момент результаты опытов не позволяют делать окончательные выводы об эффективности приложения. Видео были записаны при специально выставленном освещении, которое может быть не всегда доступно пользователям смартфонов. Кроме того, среди испытуемых не было людей с очень тёмной или очень светлой кожей. Также отмечается, что исследования проводились на людях с нормальным артериальным давлением.

Сейчас исследователи работают над тем, чтобы сократить до 30 секунд длину видео, необходимого для анализа: это также должно сделать измерения более удобными для пользователей.

«Если дальнейшие исследования подтвердят полученные нами результаты и выявят пригодность предложенного метода для пациентов с патологически высоким или низким кровяным давлением, то в нашем распоряжении окажется способ, который позволит отслеживать данный показатель состояния здоровья бесконтактным, неинвазивным и комфортным образом. Причём вероятно, что такие измерения будут возможны в любое время и в любом месте», — заключил профессор Ли.