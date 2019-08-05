В Москве рассказали о программе по раннему выявлению диабета

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Председатель Гильдии развития предпринимательства в сфере здравоохранения и медицинской промышленности при Московской торгово-промышленной палате (МТПП) Алла Обухова в беседе с НСН рассказала о программе по раннему выявлению диабета.
В Москве рассказали о программе по раннему выявлению диабета
  • © Михаил Фомичев
  • РИА Новости

«Мы сейчас начали пилотную программу в Зеленограде. Это простейшая анкета, утверждённая профессиональным обществом эндокринологов. Там восемь вопросов, очень простых, вам надо пять минут, чтобы ответить», — заявила она.

По словам эксперта, если оказывается, что есть умеренный, высокий или очень высокий риск диабета, можно прийти в один из медицинских центров, участвующих в программе, и сдать два бесплатных анализа.

Затем данные оценит терапевт. Он также даст рекомендации по питанию и физической нагрузке.

Программу запустят в Зеленограде 1 сентября. Тестирование продлится три месяца. Затем проект может заработать в Москве.

Ранее телеканал «360» сообщал, что около 202 тыс. жителей Московской области прикрепились к поликлиникам онлайн в 2019 году.

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