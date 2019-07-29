Более 200 тысяч жителей Подмосковья прикрепились к поликлиникам онлайн в 2019 году
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Как напомнила министр здравоохранения региона Татьяна Мухтасарова, такая возможность появилась в 2018 году.
«Мы продолжаем развивать электронные сервисы, позволяющие получать услуги с удобством. Современные технологии позволяют нашим жителям быстро и без труда прикрепиться к поликлинике и записаться на приём к нужному специалисту», — заявила она.
Для прикрепления требуются документ, удостоверяющий личность, и медицинский полис. Ответ о результате приходит в течение одного рабочего дня.
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