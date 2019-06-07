Ещё семь павильонов «Здоровая Москва» открылись в столичных парках
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Они расположены в сквере по Олонецкому проезду, «Сокольниках» и «Коломенском», а также в Лианозовском, Таганском, Гончаровском и Измайловском парках.
Всего в городе таких павильонов будет более 40.
Приём ведут врачи отделений медицинской профилактики детских и взрослых поликлиник департамента здравоохранения. Они работают с 08:00 до 22:00.
Продолжительность общей диагностики — около часа, передаёт портал мэра и правительства.
Первые восемь павильонов открылись 3 июня.
Ранее ФАН сообщало, что в Санкт-Петербурге обсудили вопросы повышения качества врачебных услуг.