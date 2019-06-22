Эксперт прокомментировал статистику Минздрава о смертности от онкологических заболеваний

Доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Алексей Котельников в беседе с ФАН прокомментировал статистику Минздрава о смертности от онкологических заболеваний в 2018 году.

«Ранней диагностики рака поджелудочной железы нет и не предвидится — нет таких научных достижений, которые бы позволили нам свидетельствовать о том, что диагностика позволит выявлять рак на более ранней стадии», — заявил он.

По его словам, рак печени наиболее часто встречается у пациентов с повышенным содержанием альфафетопротеина в крови, хроническими гепатитами и циррозами печени вирусной этиологии, рак пищевода — при рефлюксной болезни пищевода и хронических эзофагитах.

Вместе с этим врач-онколог Европейской клиники Андрей Пылёв в беседе с НСН отметил, что протоковый рак поджелудочной железы действительно является одной из самых агрессивных опухолей.

«Факторы внешнего воздействия в случае с раком поджелудочной железы не на первом месте находятся. Всё-таки это заболевание может быть генетически обусловлено», — добавил он.

Ранее сообщалось, что самый высокий показатель летальности (частота смертей среди всех пациентов) в 2018 году зафиксирован при раке поджелудочной железы — 39,9%.