Назван вид рака, от которого чаще всего умирают в России

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Александра Рыкова
В Минздраве России рассказали RT о статистике смертности от онкологических заболеваний в 2018 году.
Назван вид рака, от которого чаще всего умирают в России
  • РИА Новости

Самый высокий показатель летальности (частота смертей среди всех пациентов) в 2018 году зафиксирован при раке поджелудочной железы — 39,9%.

Коэффициент летальности при раке печени и внутрипечёночных протоков составил 38,4%. При раке пищевода — 29,9%.

При злокачественных новообразованиях в трахее, бронхах и лёгких показатель летальности составил 21,9%. Также высокий показатель летальности отмечается при раке глотки — 17,3%.

Самые низкие показатели летальности были зафиксированы при раке кожи (кроме меланомы) — 0,4%, а также при раке щитовидной железы (0,6%), губы (1%), тела матки (2,2%) и молочной железы (3%).

В целом по стране показатель смертности от онкологических заболеваний составил 6%.

Всего в 2018 году на диспансерном учёте в России состояли 3,7 млн человек с онкологическими заболеваниями.

Как ранее сообщал RT, самое высокое значение распространённости злокачественных новообразований (все случаи — и впервые выявленные, и ранее установленные) зафиксировано в Курской области: 3331,1 на 100 тыс. населения.

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