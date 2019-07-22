«Большие мастера самопиара»: Пенс рассказал о планах США установить присутствие на Луне в 2024 году

В 2024 году американские астронавты намерены вновь высадиться на Луне, заявил вице-президент США Майк Пенс. Он отметил, что это будет не просто краткосрочный визит — Соединённые Штаты намерены установить постоянное присутствие на естественном спутнике Земли и начать добывать там ресурсы. При этом полученный опыт будет использован для организации миссии на Марс. Эксперты не исключают, что Вашингтон действительно может реализовать планы по высадке астронавтов на Луне. При этом аналитики подчёркивают, что добыча полезных ископаемых в космосе нецелесообразна с экономической точки зрения, а также сомневаются, что США смогут в ближайшие году отправить людей на Марс.

Соединённые Штаты Америки в 2024 году планируют отправить на Луну астронавтов и создать там плацдарм для дальнейших планов по осуществлению полёта человека на Марс. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс в интервью телекомпании CBS.

«Мы установим присутствие на Луне. На этот раз, когда мы отправимся на Луну, мы не просто совершим визит. Мы собираемся остаться там и разрабатывать ресурсы, разработать новые методы, новые технологии. А затем — на Марс», — сказал Пенс.

По его словам, администрация Дональда Трампа, в отличие от своих предшественников, полностью поддерживает космическую программу NASA, в рамках которой тяжёлая ракета Space Launch System (SLS) доставит на Луну корабль Orion.

«Наша администрация не допустит такой ошибки. Мы привержены работе, которая проводится в Хантсвилле (там находится правительственный научно-исследовательский космический центр NASA. — RT) по ракете-носителю SLS», — добавил вице-президент.

При этом Пенс подчеркнул, что если «традиционные подрядчики NASA» — компании Lockheed Martin и Boeing — не сумеют подготовить полёт на естественный спутник Земли, то американские власти могут обратиться к сторонним разработчикам. В частности, речь идёт о SpaceX Илона Маска и Blue Origin Джеффа Безоса.

«Мы доберёмся туда любыми средствами, поскольку президент (Дональд Трамп) действительно верит, что лидерство США при освоении космоса крайне важно», — добавил Пенс.

Также американский вице-президент высказал уверенность, что в скором будущем Соединённые Штаты доставят астронавтов на Марс.

Архивное фото от 20 июля 1969 года. Астронавт Базз Олдрин во время лунной миссии «Аполлон-11»

Reuters

© NASA

В марте Пенс сообщал, что цель Белого дома — возвращение американцев на Луну в ближайшие пять лет, при этом одним из астронавтов должна стать женщина. Полученные знания задействуют при полёте на Марс.

В этой связи администрация президента США запросила увеличение бюджета NASA на 2020 год до $22,6 млрд.

«При моей администрации мы восстановим былое величие NASA и вернёмся на Луну, а затем полетим на Марс. Я скорректирую бюджет и включу дополнительные $1,6 млрд, чтобы мы смогли вернуться в космос с размахом!» — заявлял Дональд Трамп в мае.

В свою очередь, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин указывал, что планы Вашингтона могут являться «ширмой для проведения неких недекларируемых операций». По его словам, «космос бывает не только гражданским».

«Ожидать можно чего угодно»

Как считает военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин, американские планы по возвращению на Луну к 2024 году не стоит недооценивать. К тому же развитие космической промышленности, по его словам, благотворно влияет на сопутствующие отрасли.

«У Соединённых Штатов есть огромный экономический и научный потенциал, так что исключать, что Пенс говорит серьёзно, нельзя. Они там уже были, так что ожидать можно чего угодно. Но не очень понятно, зачем в целом обосновываться на Луне и добывать там какие-то полезные ископаемые, если на Земле ещё много чего неизведанно и средства можно потратить на более полезные проекты», — заметил собеседник RT.

Вместе с тем эксперт высказал мнение о том, что говорить о скором полёте человека на Марс преждевременно из-за множества факторов.

«Обустройство на Марсе напрямую зависит от способностей человеческого организма перенести такое длительное путешествие и жизнь в тех условиях. Предсказывать что-то трудно, прогресс, конечно, остановить уже невозможно, но делать прогнозы рано», — пояснил Литовкин.

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В свою очередь, заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев назвал Соединённые Штаты «большими мастерами самопиара».

«Я изучал массу материалов конца 1950-х годов, всё это уже оцифровано. Сложно представить, сколько в то время писали и говорили о том, что американцы вот-вот запустят спутник. В СССР об этом говорилось мало и, когда запустили советский спутник, никто сначала даже не понял, что он советский, были уверены, что американский», — заметил эксперт.

Суздальцев добавил, что в Вашингтоне любят праздновать победу, которой ещё нет. При этом он пожелал им успехов в реализации проекта.

«Для начала им следует сделать новый челнок, потому что пока американцы пользуются нашими космическими кораблями — «Союзами», самыми надёжными доставщиками космонавтов на земную орбиту. Тем не менее они любят заявлять, что уже завтра будут на Марсе и поставят там свой флаг. Такие заявления заранее говорят о большой проблеме в отрасли», — подчеркнул собеседник RT.