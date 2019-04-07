Хиромантия, гомеопатия и квантовый мистицизм: в РАН рассказали о борьбе с лженаукой

Российский биолог, популяризатор науки Александр Панчин в интервью RT объяснил, как специальная комиссия РАН борется с фальсификациями исследований. Он рассказал о вреде гомеопатии, указал на признаки псевдонаучных течений, а также признался, доводилось ли ему встречать настоящих экстрасенсов.

— Александр Юрьевич, вы состоите в комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при президиуме РАН. Чем она занимается?

— Её задача состоит в выявлении псевдонаучных течений. Комиссия существует достаточно давно — её основал советский физик-теоретик Виталий Гинзбург.

В частности, она рассматривала знаменитое дело предпринимателя Виктора Петрика. Он предлагал за большие вложения из госбюджета установить специальные фильтры для очистки воды в государственных школах России. Комиссия пришла к выводу, что это не очень хорошие устройства и не стоят тех денег, которые за них хотел получить Петрик. В итоге разразился большой скандал. Комиссия регулярно публикует «Бюллетень в защиту науки» — сборники статей, в которых представлен разбор псевдонаучных заблуждений.

Также мы выпустили два меморандума. Один из них — о гаданиях по отпечаткам пальцев. Некие люди решили, что можно «апгрейдить» хиромантию, добавить в неё наукообразия и объявить новым способом определения личности и особенностей человека. Авторы этой идеи создали несколько компаний, которые работали по франшизе. Они анализировали отпечатки пальцев и приобрели специальный прибор, который выдавал описание личности. В общем, всё оказалось полной ерундой.

Второй меморандум был посвящён лженаучности гомеопатии — об этом рассказывали все федеральные СМИ. Мы считаем, что пустышками пытаются лечить самые разные заболевания, начиная от простуды и заканчивая раком.

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— Эти люди полагают, что на отпечатках пальцев отображается вся нервная система человека?

— Они аргументируют свою точку зрения тем, что клетки, ткань и нервная система формируются примерно в одно время. Эти люди утверждают, что по отпечаткам пальцев можно сказать всё про нервную систему. Действительно, есть некоторые особенности при очень серьёзных заболеваниях, затрагивающих её. Но даже в этих случаях диагностика не будет проводиться по отпечаткам пальцев.

— Часто бывает так, что занимающиеся лженаукой люди являются учёными и состоят в РАН?

— Мне известны разные случаи. Например, специалист в одной области уходит в другую и становится лжеучёным. Классический пример — Анатолий Фоменко, автор ряда работ, изданных в рамках проекта «Новая хронология». Он академик РАН, по образованию математик. Однако экспертное сообщество считает исторические конструкции Фоменко лженаучными.

Бывают другие случаи, когда человек не имеет никакого отношения к науке, но хитрым способом попадает в РАН. В академии есть член-корреспондент, компания которого производит медикаменты, не содержащие действующего вещества. Это так называемые релиз-активные препараты. Его фирма производит средства от гриппа, энцефалита, алкоголизма, импотенции и диабета. Сейчас она разрабатывает препарат от ВИЧ, также основанный на пустышках.

Биолог Александр Панчин

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— В чём заключается опасность веры людей в такие средства и гомеопатию?

— Эти препараты могут нанести много вреда. Есть примеры, когда людям, которым нужно нормальное лечение, дают гомеопатические средства. Это может привести к тому, что после такого альтернативного подхода болезнь уже не получится вылечить. Подобных примеров достаточно много, особенно в онкологии.

Например, в течение нескольких месяцев родители лечили гомеопатическими препаратами ребенка, у которого была раковая опухоль. За это время она выросла и стала неоперабельной. Кроме того, люди тратят на гомеопатическое лечение деньги, которые могли быть направлены на другие цели.

Есть ещё третья, самая страшная проблема. В случае монетизации псевдонаучной области ежегодный доход компаний составит миллиарды рублей. Они начнут подстраивать под себя законодательство. Тогда мошенникам будет легче выйти на рынок пустышек. Я больше всего опасаюсь того, что доказательная медицина станет маргинальной, а люди будут лечиться исключительно альтернативными средствами.

— Как можно определить, что перед нами мошенники, в случае появления нового медицинского течения? Есть какие-то слова-триггеры?

— Если вам говорят про ауру, чакры, био-, энерготерапию, биорезонанс, память воды, то всё это можно отсеивать. Но бывают очень изощрённые случаи. Разработка релиз-активных препаратов — пример «хорошего» наукообразия. То есть производители этих средств убрали слово «гомеопатия» и придумали новый термин. Они нигде точно не указывают концентрацию веществ. В научных журналах даже появляются публикации о данных препаратах. Другое дело, что они низкого качества. Но чтобы это понять, нужно в этом разбираться. Необходимо прочитать публикации и найти в них ошибки.

— Параллельно с наукой развиваются псевдонаучные течения. Что за последнее время вас больше всего удивило в этом плане?

— Например, астрология превратилась в дизайн человека. Вы называете дату и место своего рождения, и вам выдают описание личности. Разные псевдонаучные направления эволюционируют и адаптируются к новым условиям. Как только в моду вошла квантовая механика, появился квантовый мистицизм.

— Вы входите в экспертный совет премии имени Гарри Гудини. Как она была создана и в чём её задача?

— Это аналог премии, которая уже много лет существует на Западе. Фонд Джеймса Рэнди предлагал $1 млн за демонстрацию паранормальных способностей. Мы учредили в России более скромную премию в 1 млн рублей. Наш совет предоставляет людям возможность продемонстрировать свои способности. Мы провели 15 таких проверок — все экстрасенсы показали отрицательный результат.

Иллюзионист Гарри Гудини во время выполнения номера в проливе Ист-Ривер в Нью-Йорке, 7 июля 1912 года

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— Чем отличаются ваши испытания от тех, которым люди подвергаются в условной «Битве экстрасенсов»?

— Участник подобного проекта может успешно пройти испытание благодаря сигналам и подсказкам, которые ему подадут операторы и различные члены съёмочной команды. Это не очень хорошая проверка. Она может красиво выглядеть на телевидении, но с точки зрения науки не имеет никакого веса. Смысл премии Гудини в том, что это научный эксперимент, который исключает возможность любых подсказок и способов обмана наблюдателей. Если участник прошёл испытание, значит, это очень талантливый фокусник или обладающий способностями человек.

— За всё время существования премии вы встречали людей со сверхъестественными способностями?

— Во время последнего испытания один человек дал несколько правильных ответов. Это было удивительно на фоне остальных участников. Но все его действия вписывались в рамки того, что могло произойти случайно.

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— Почему экстрасенсы продолжают участвовать в эксперименте?

— Мы предлагаем каждому человеку попробовать ещё раз и доработать свои способности. Исходя из своего опыта я могу сказать, что многие люди искренне верят в то, что являются экстрасенсами.

— Вы верите в то, что научно-популярные книги, лекции и премия имени Гудини могут заставить убеждённого поклонника гомеопатии пересмотреть свои убеждения?

— У нас нет иллюзии, что можно убедить большинство. Но было много случаев, когда люди, которые раньше верили в астрологию и гомеопатию, меняли свою точку зрения под влиянием научно-популярной литературы.