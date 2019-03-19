В Петербурге пресекли деятельность группы мошенников, продававших лжелекарства пенсионерам
- РИА Новости
По предварительным данным, подозреваемые арендовали несколько помещений в Невском районе. Представляясь специалистами в области геронтологии, они обзванивали пенсионеров, ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов. Средняя стоимость заказа составляла около 100 тыс. рублей.
Выявлено 10 преступных эпизодов в Петербурге, Ленобласти и Великом Новгороде. Заведены уголовные дела по статье «Мошенничество».
В офисах и квартирах подозреваемых проходят обыски. Инициированы мероприятия по задержанию организатора преступной схемы.
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