В Петербурге пресекли деятельность группы мошенников, продававших лжелекарства пенсионерам

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В Санкт-Петербурге пресекли деятельность группы мошенников, продававших пенсионерам биологически активные добавки под видом дорогостоящих лекарств. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
В Петербурге пресекли деятельность группы мошенников, продававших лжелекарства пенсионерам
  • РИА Новости

По предварительным данным, подозреваемые арендовали несколько помещений в Невском районе. Представляясь специалистами в области геронтологии, они обзванивали пенсионеров, ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов. Средняя стоимость заказа составляла около 100 тыс. рублей.

Выявлено 10 преступных эпизодов в Петербурге, Ленобласти и Великом Новгороде. Заведены уголовные дела по статье «Мошенничество».

В офисах и квартирах подозреваемых проходят обыски. Инициированы мероприятия по задержанию организатора преступной схемы.

Ранее ВашГород.ру сообщал, что в Новосибирской области осудили более 10 человек, выдававших себя за экстрасенсов.

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