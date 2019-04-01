«Многие считали, что у них нет перспектив»: как франкисты захватили власть в Испании

80 лет назад гражданская война в Испании завершилась падением законно избранного республиканского правительства и приходом к власти диктатора Франсиско Франко. За время войны Испания потеряла около 5% своего населения, а значительная часть экономики страны перешла под контроль Германии. По мнению экспертов, действия западных государств в ходе конфликта на Пиренейском полуострове в значительной мере развязали руки Адольфу Гитлеру в преддверии Второй мировой войны.

В начале ХХ века Испания погрузилась в глубокий социально-экономический кризис. Общество страдало от имущественного расслоения и полуфеодальных порядков. В 1923 году генерал Мигель Примо де Ривера устроил в Мадриде военный переворот. Он установил диктаторский режим, во многом напоминавший фашистский в Италии. В экономике страны были достигнуты отдельные успехи, но их свёл на нет мировой кризис конца 1920-х. Де Ривера под давлением короля ушёл в отставку и покинул Испанию.

В 1931-м на муниципальных и парламентских выборах победила оппозиция. Король эмигрировал, Испания была объявлена республикой. Руководящие должности заняли либералы, заручившись поддержкой умеренных социалистов. Было провозглашено равенство граждан перед законом, началось изъятие излишков земли и ограничение прав католической церкви. Но реформы были половинчатыми. В 1936 году на парламентских выборах победил блок левых «Народный фронт». Президент-либерал Нисето Алькала Самора был смещён с должности за нарушения закона, его место занял лидер «Левых республиканцев» Мануэль Асанья, а премьером стал Сантьяго Касарес Кирога.

Начало мятежа

Несмотря на то что новое правительство было достаточно умеренным, его деятельностью были недовольны консервативные военные круги. В армии заговорили о «красной угрозе». Генералы Хосе Санхурхо и Эмилио Мола занялись подготовкой мятежа. На свою сторону они привлекли членов ультраправых организаций (в частности, созданной ещё де Риверой «Испанской фаланги»), монархистов, помещиков и католическое духовенство.

Восстание ультраправых началось 16 июля 1936 года в африканских колониях Испании. В Мадриде его не восприняли всерьёз, однако через день мятеж поддержали генералы-либералы в самой метрополии. Бои начались в Севилье, Кадисе, Овьедо, Сарагосе, Толедо, Кордове и других городах.

Уличные бои между мятежниками-франкистами и народной милицией в районе мадридской казармы Монтанья

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«Утром 19 июля в восстании участвовало уже 80% армии, а под контролем его сторонников оказались 35 из 50 провинциальных центров», — рассказал в интервью RT методист Музея Победы, кандидат исторических наук Дмитрий Суржик.

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Поначалу власти попытались договориться с мятежниками. Кирога ушёл в отставку, а премьером стал правый либерал Диего Баррио, предложивший восставшим создать коалиционное правительство. Но в «Народном фронте» переговоры посчитали недопустимыми. В итоге Баррио не продержался на посту и дня, его сменил левый либерал Хосе Хираль, начавший выдавать оружие сторонникам республики. Перейдя в наступление, законные власти смогли удержать около 70% территории страны, включая два важнейших города Испании — Мадрид и Барселону.

Если сухопутные войска по большей части поддержали восстание, то авиация и флот преимущественно остались на стороне законного правительства. В распоряжении мятежников оказались только четыре крейсера, один линкор, один эсминец и канонерки. Это осложняло переброску сил из колоний в метрополию.

20 июля в авиакатастрофе погиб лидер восстания Хосе Санхурхо. Его формально сменил Мигель Кабанельяс.

«Чёткой программы действий у повстанцев, называвших себя националистами, не было. Первые дни восстания не принесли им успеха. Многие считали, что у них нет никаких перспектив», — подчеркнул Суржик.

Гражданская война

Несмотря на ситуационный успех, положение республиканских властей было неуверенным. Армия практически перестала существовать, на стороне правительства сражалась теперь народная милиция. Управленческая вертикаль не функционировала должным образом — реальная власть в регионах (в том числе в Стране Басков и Каталонии) перешла к органам местного самоуправления. Поддерживавшие республику партии создавали собственные автономные вооружённые формирования.

В свою очередь, помощь правым повстанцам начала оказывать Португалия. А вскоре к ней присоединились нацистская Германия и фашистская Италия. Адольф Гитлер видел в Мадриде будущего сателлита Берлина, а Бенито Муссолини вынашивал планы присоединения Испании к Италии. Мятежники начали получать из Берлина и Рима военную технику. Вскоре в войне уже участвовали немецкие и итальянские пилоты: Мадрид в итоге потерял контроль над воздушным пространством над Гибралтарским проливом. Переговоры с «иностранными партнёрами» от имени повстанцев вёл генерал Франсиско Франко.

Франсиско Франко

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«Происходил фашистский мятеж против законно избранных властей Испании. Большинство европейских стран под давлением Великобритании заявили о своём «невмешательстве» в конфликт. Германия с Италией на словах разделяли эту позицию, но на практике они делали то, что считали нужным», — рассказал в беседе с RT заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета, доктор исторических наук Николай Платошкин.

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Африканская армия националистов под командованием Франко высадилась в Испании и двинулась на соединение с войсками Молы. Вскоре националисты уже контролировали юго-западную провинцию Эстремадура. Когда генерал Хуан Ягуэ взял Бадахос — оплот республиканских сил, он устроил в городе резню. Массовые убийства, изнасилования и грабежи продолжались несколько дней. Людей загоняли на арену городской корриды и расстреливали из пулемётов. В городе и его окрестностях были убиты около 6 тыс. человек. Аналогично Ягуэ поступил и с жителями других населённых пунктов Эстремадуры.

На фоне поражений сторонников законного правительства Асанья назначил премьером одного из лидеров Испанской социалистической рабочей партии — Франсиско Ларго Кабальеро. Он приступил к созданию регулярной армии и наладил контакты с СССР. Началось формирование интербригад из иностранных добровольцев. Москва направила в Испанию военных специалистов и начала поставки военных грузов. На Пиренейский полуостров стали поступать истребители И-15, бомбардировщики АНТ-40 и танки Т-26.

Советские танки во время гражданской войны в Испании

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28 сентября 1936 года лидером мятежников при поддержке Германии и Италии был избран Франсиско Франко. Для поддержки своего протеже нацисты создали специальный авиационный легион «Кондор». Осенью сторонники Франко начали наступление на Мадрид, однако в ноябре оно захлебнулось.

Перелом в войне

Весной 1937-го националисты развернули масштабное наступление в Стране Басков. Благодаря журналистам всему миру стало известно о варварской бомбардировке легионом «Кондор» баскского исторического центра — города Герники, в ходе которой погибли около 900 человек. 75% строений в городе были разрушены. Несмотря на явное неравенство сил, баски отчаянно сопротивлялись, но всё же им приходилось отступать. В июне Страну Басков захватили мятежники, ликвидировав её автономию. Вслед за ней пали Кантабрия и Астурия.

Руины Герники

© Bundesarchiv / Wikipedia

К концу 1937 года Франко располагал хорошо обученной и вооружённой армией из 350 тыс. человек. Его, помимо Германии, Италии и Португалии, официально признали главой Испании ещё около 20 государств, включая Ватикан, Венгрию, Польшу и Бельгию.

Франция перестала поддерживать законное испанское правительство. Сократились и объёмы советской помощи.

«На мировую общественность оказывала мощное давление Великобритания. Сталин, пытавшийся создать международную антинацистскую коалицию и рассчитывавший в этом смысле на Лондон и Париж, вынужден был вести себя сдержанно и осторожно», — пояснил Платошкин.

В начале 1938 года республиканцы смогли взять прифронтовой город Теруэль, и это стало одним из последних успехов. Затем мятежники перешли в контрнаступление — это сражение стало одним из самых кровопролитных: правительственные силы потеряли в нём около 55 тыс. человек, а франкисты — порядка 47 тыс. солдат. Инициатива прочно перешла в руки мятежников.

Падение республики

В конце осени 1938 года франкисты перешли в наступление на один из основных оплотов республиканцев — Каталонию. Чтобы ускорить её захват, Франко согласился в обмен на военно-техническую помощь передать под контроль Германии большую часть испанской добывающей промышленности — так, в Испанском Марокко он уступил немцам 100% акций местных предприятий.

Москва направила в Испанию крупный груз военной техники, однако подписавшая с Гитлером Мюнхенские соглашения Франция отказалась его пропускать. Республиканцы окончательно пали духом. Мирные жители и верные законному правительству военные массово покинули Барселону, которую 26 января 1939 года заняли франкисты. Автономия Каталонии была упразднена. Франко, которого официально признали Великобритания и Франция, игнорировал любые попытки Мадрида начать переговоры. 28 марта мятежники без боя вступили в столицу и 1 апреля 1939 года объявили об окончании войны. В Испании был установлен диктаторский режим Франко, просуществовавший до 1975 года.

Последствия бомбардировки Мадрида

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В ходе боевых действий погибли около 450 тыс. испанцев — порядка 5% населения страны. 600 тыс. противников франкизма, включая известных интеллектуалов, покинули Испанию. 173 крупных населённых пункта были полностью разрушены.

Наиболее значимую помощь законным испанским властям оказал Советский Союз.

«За всё время войны в Испанию было послано 1811 специалистов. Погибли в боях 127 советских советников и специалистов, умерли от ран — 11, пропали без вести — 32, 19 человек стали жертвами несчастных случаев», — рассказал Суржик.

При этом на стороне Франко воевали 150 тыс. итальянцев и 50 тыс. немцев.

«Гитлер в Испании убедился в нежелании западных держав противостоять наступлению ультраправых, несмотря на грубые нарушения международного права. Этот опыт позволил ему в дальнейшем захватить Австрию, Чехословакию, Польшу, а затем и Францию. Англия же на всё это долго закрывала глаза — лишь бы не допустить усиления коммунистов», — подытожил Платошкин.