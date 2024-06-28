«Сделал неизбежным начало Второй мировой войны»: историк — о Версальском договоре 1919 года

28 июня 1919 года страны Антанты и Германия подписали Версальский договор, который подвёл итоги Первой мировой войны. Он фиксировал поражение Германии, лишал её колоний, а также части территорий в метрополии. Кроме того, договор резко сокращал германские вооружённые силы и устанавливал новые границы в Европе. В соглашение также был включён устав Лиги наций, претендовавшей на роль универсальной надгосударственной организации. Однако Версальская система международных отношений в итоге не продержалась и 20 лет. О завершении Первой мировой войны и об исторической роли Версальского договора в интервью RT рассказал доцент факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова историк Олег Айрапетов.

— Принято считать, что Первая мировая война началась из-за стремления великих держав перераспределить сферы влияния, колонии и рынки сбыта. Боевые действия с переменным успехом шли более четырёх лет. Победу одержала Антанта, но был ли возможен альтернативный вариант завершения войны?

— Вряд ли существовали какие-то альтернативные варианты. У Германии были исчерпаны возможности для продолжения боевых действий. Дело в том, что Первая мировая начиналась как война, характерная для XIX века, а заканчивалась уже как война ХХ века — война моторов. Германия имела хорошие производственные возможности и располагала множеством специалистов высокого класса, но её сырьевые ресурсы были ограниченны. А вот Великобритания и Франция после установления морской блокады Германии оказались в выигрышном положении, так как при наличии производств и специалистов они имели доступ к внушительным сырьевым ресурсам. Определённый шанс затянуть войну Германии подарил Брестский мир. Но это была только временная передышка.

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В конечном итоге возможности Германии всё равно были исчерпаны. В 1918 году из войны были выведены Турция, Болгария и Австро-Венгрия. Германия оказалась в изоляции и уже ничего поделать не могла. Союз Великобритании, Франции и США на завершающем этапе войны был объективно сильнее германского блока. Германии не хватало цветных металлов, продовольствия, хлопка, каучука, горюче-смазочных материалов, для которых необходима нефть. После выхода из войны союзников и утраты контроля над нефтеносными территориями Румынии прекращение полётов самолётов и остановка всего транспорта стали вопросом нескольких недель или максимум нескольких месяцев. У Германии не осталось шансов победить. Капитуляция была неизбежна.

— Как повлияла Россия на ход Первой мировой войны? И какую роль тогда сыграл Брестский мир, по условиям которого Россия прекратила боевые действия и потеряла обширные территории на западе?

— Россия вступила в войну в августе 1914-го, и её роль на разных этапах менялась. Перед самым началом войны ожидали, что она будет решающей, говорили о «русском паровом катке». Считалось, что у России огромный человеческий, экономический, военный потенциал. Ожидалось, что Россия мобилизует колоссальную по масштабам армию, которая дойдёт до Берлина и определит исход конфликта. Ничего подобного в итоге не произошло. Фронт между германским блоком и Россией был важным театром боевых действий в 1914—1915 годах, а после Великого отступления превратился во второстепенный. Началась высокотехнологичная война моторов. А в производстве орудий, боеприпасов, автомобильного транспорта, авиации Российская империя, безусловно, проигрывала.

Русский фронт, конечно, оттягивал на себя значительное количество сил германского блока. Но он был вторичен. Туда отправляли далеко не самые лучшие части. Техническое преимущество немцев позволяло им относительно небольшими силами удерживать большие участки территории.

Британские солдаты, ослепленные в ходе газовой атаки во время битвы на Лисе (апрель 1918 года)

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Брестский мир дал возможность Германии сэкономленные силы бросить на запад. Но для Берлина было уже поздно что-либо принципиально исправлять. Подобный мир в 1915 году, возможно, подарил бы Германии шанс, но в 1918-м это уже была возможность разве что оттянуть неминуемый конец.

Самым важным моментом в этом смысле был контроль над Украиной. В Киеве пришли к власти националисты, затем был установлен марионеточный режим гетмана, полностью подчинявшийся немцам. Начался активный грабёж. С Украины в Германию и Австрию в колоссальных объёмах вывозились зерно, сахар, сало. Это позволило странам германского блока временно сгладить продовольственный кризис. Вывоз продолжался всего несколько месяцев. Но грабили немцы в это время Украину от души.

Кстати, когда переговоры между Россией и германским блоком о мире только начинались, Лев Троцкий был уверен, что в Германии и Австро-Венгрии вот-вот начнётся революция. Троцкий считал, что немцы уже находились в таком состоянии, что не могли двигаться на восток, и поэтому можно вести себя с ними твёрдо. Но, как мы знаем, он ошибся. Немцы двинулись на восток, и советской делегации пришлось возвращаться к переговорам, которые завершились Брестским миром.

Император Николай II после взятия русскими Перемышля, самой длительной осады войны

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— Как проходили переговоры об условиях заключения мира между Антантой и германским блоком?

— Блок центральных держав прекратил своё существование в сентябре-октябре 1918 года. Сдались по очереди Османская империя, Болгария, Австро-Венгрия. При этом Австро-Венгрия вообще исчезла как единое государство — она раскололась на несколько частей, которые оказались, в свою очередь, охвачены революциями. Затем начало бурлить германское общество. Восстание моряков в Киле расширилось, революционные события перекинулись на Берлин. Власти восстание собрались подавлять, но это «подавление» окончилось тем, что всё руководство Германии во главе с императором сбежало за границу. В стране была объявлена республика.

Германская армия к этому времени удерживать фронт уже была не в состоянии и отступала. Я уже говорил, что Германия потеряла доступ к нефти. Вся логистика останавливалась. Ещё немного — и германская армия превратилась бы в миллионы вооружённых людей, которых невозможно было бы обеспечить ни продовольствием, ни боеприпасами. Немецкое командование потом рассуждало на тему того, что армия доблестно сражалась, а мир был «кинжальным ударом в спину». Но на самом деле это были лицемерные утверждения. Через неделю-другую германская армия всё равно бы остановилась.

Компьенское перемирие 1918 года

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11 ноября 1918 года было подписано Компьенское перемирие между Германией и государствами Антанты, фактически означавшее для Берлина капитуляцию. Германию обязали прекратить огонь, сдать значительную часть своих вооружений, вывести войска с территории других стран, разоружить флот. Война завершилась.

Планировалось, что Версальская конференция 1919 года выработает условия мира на все времена. Представители Антанты рассуждали о том, что Первая мировая должна была стать последней войной, что условия мира должны сделать новый глобальный конфликт невозможным. Но получилось всё наоборот.

Ллойд Джордж подписывает мирный договор с Германией, 28 июня 1919 года, в Зеркальном зале Версальского дворца, Франция

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— Почему Советская Россия не была приглашена на подписание Версальского договора? Пытались ли большевики участвовать в этом процессе?

— Советская Россия не была приглашена, но она и не собиралась отправлять делегацию. РСФСР, а затем СССР как её правопреемник никогда не признавали условий Версальского мира. Когда некоторые политологи утверждают, что Сталин, мол, в 1930-е годы нарушил версальские договорённости, то они говорят полную бессмыслицу. Советский Союз не мог нарушить то, что не подписывал. Зато европейские подписанты версальских договорённостей их действительно нарушили. Возьмём хотя бы Мюнхенскую конференцию 1938 года, запустившую процесс ликвидации Чехословакии и сдачи её Германии. В ней участвовали Англия, Франция, Италия.

— Как Версальский договор повлиял на дальнейшее развитие военно-политической ситуации в Европе и мире?

— На месте нескольких больших империй возникла масса республик, сформированных по национальному признаку. В итоге Европа вместо двух-трёх пограничных споров, существовавших ещё с XIX века, получила десятки новых территориальных проблем.

Вудро Вильсон возвращается из Парижа после подписания Версальского договора, 1919 год

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Создатели Версальского договора претендовали на то, чтобы контролировать распространение в Европе новых политических идей, которые они считали опасными. Но разве границы могут стать барьером для идеи?

По Версальскому договору была ликвидирована Германская колониальная империя, часть земель Германии в Европе была передана соседним странам или демилитаризована, размеры её вооружённых сил победители жёстко ограничили. Берлин обязали выплачивать огромные репарации. Международный порядок должны были поддерживать англо-французский союз и зависимые от него структуры вроде так называемой Малой Антанты — альянса Чехословакии, Румынии и Югославии. Но эти страны, а также Польша в границах, установленных Версалем, были неустойчивы. Польша, по меткому сравнению одного английского историка, напоминала канарейку, пытавшуюся съесть сразу двух соседских котов — Германию и Россию — и удивлявшуюся, почему у неё это не получается.