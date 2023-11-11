«Это была полная капитуляция»: историк Олег Айрапетов — о Компьенском перемирии 1918 года

105 лет назад в Компьенском лесу на территории Франции был подписан договор, согласно которому Германия прекращала боевые действия против Антанты. На подписании документа страны военно-политического блока представлял французский маршал Фердинанд Фош, а Германию — немецкий статс-секретарь и руководитель комиссии по заключению перемирия Маттиас Эрцбергер. По условиям Компьенского договора Германия эвакуировала свои войска из других государств и со спорных территорий, передавала силам Антанты значительное количество своих вооружений, разоружала флот и возвращала захваченное в ходе войны золото. Как отмечают историки, по своему содержанию Компьенский договор фактически являлся документом о безоговорочной капитуляции. О ходе подписания и политическом значении договора в интервью RT рассказал доцент факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова, историк Олег Айрапетов.

— Компьенское перемирие, как известно, завершило боевые действия в Первой мировой войне. Расскажите, пожалуйста, с чего началось это глобальное военное противостояние, как оно развивалось и можно ли было предсказать, кто в нём победит?

— Основной причиной начала войны стал комплекс противоречий, сложившихся на международной арене в начале ХХ века: между Великобританией и Германией, между Россией и Австро-Венгрией, ну и, конечно же, франко-германский антагонизм.

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Немцы, которые эту войну фактически начали, рассчитывали на то, что она будет краткосрочной. Они планировали быстрый разгром Франции и дальнейшую концентрацию усилий против России. Длительную войну Германия потянуть не могла. Расчёта на вступление в войну Великобритании у немцев тоже не было. Когда это произошло, Германская империя оказалась в изоляции и начали работать глобальные закономерности.

Прежде всего, речь идёт о том, что краткосрочная война не давала вступить в силу такому фактору, как ресурсы. В войне же длительной этот фактор обретал огромное значение. По ряду позиций Германия и Австро-Венгрия (страны так называемого Центрального блока. — RT) остро зависели от импорта, и после вступления в войну такой мощной морской державы, как Великобритания, они фактически оказались в положении блокады, потеряв значительную часть внешнеторговых возможностей, без которых не могли нормально развиваться. С течением времени это стало оказывать негативное влияние на военную экономику и снабжение армии. Кроме того, существовала тенденция постоянного расширения Антанты (военно-политический блок Российской империи, Великобритании и Франции. — RT). Сил для противостояния ей у стран Центрального блока даже после присоединения к нему Турции и Болгарии не хватало.

Единственным большим успехом государств Центрального блока было подписание Брестского мира с Россией и её выход из войны. Но после вступления в военные действия США с их ресурсами Германия себя исчерпала. Дальше для неё последовало обрушение.

— Окончательный разгром государств Центрального блока занял определённое время. Каковы были предпосылки для подписания Компьенского перемирия?

— Блок начал рассыпаться. Капитулировали Болгария и Османская империя. Резервов для поддержания союзников у Германии и Австро-Венгрии уже не было. После выхода союзников из войны стали сыпаться целые фронты, пресекались линии снабжения Германии и Австро-Венгрии самыми необходимыми товарами. Речь прежде всего идёт о нефти и горюче-смазочных материалах. Был утрачен контроль над нефтяными месторождениями Румынии, а ведь Первая мировая война уже была войной моторов — от горюче-смазочных материалов зависели транспортные перевозки. В итоге Австро-Венгрия обратилась к Антанте с просьбой о перемирии, которая фактически означала капитуляцию.

Французские солдаты на фронте

AFP

Кроме того, осенью 1918 года в Германии началось Кильское восстание матросов военно-морского флота. На территории империи начали создаваться советы матросских и солдатских депутатов. На фоне этих событий германский кайзер Вильгельм II бежал в Голландию. Войска стран Антанты в это время наступали и на итальянском фронте, и на балканском, и во Франции. Немецкая армия оказывала им сопротивление, но это уже ничего не решало, так как боеприпасы и продовольствие подходили к концу. Стремительно сокращался и обученный резерв военнослужащих.

11 ноября 1918 года официальный Берлин согласился на перемирие. Соответствующий договор был подписан в железнодорожном вагоне маршала Фердинанда Фоша в Компьенском лесу.

— Принято считать, что условия Компьенского перемирия были крайне тяжёлыми для Германии. Так ли это на самом деле?

— На самом деле это была полная капитуляция. В течение полумесяца немцы должны были сдать тысячи орудий, 150 тыс. железнодорожных вагонов, в сжатые сроки освободить всех военнопленных, эвакуировать перемещённых лиц и выйти с оккупированных территорий. Это просто технически невозможно было сделать так быстро. Немцев буквально пинками гнали. Германия должна была передать бывшим противникам свои подводные лодки, самолёты, тысячи грузовиков. Кроме того, Германия отказывалась от условий Брест-Литовского и Бухарестского договоров с Россией и с Румынией. Французы и англичане занимали территории на Рейне. Это были тяжелейшие условия, но нужно было подписывать перемирие, чтобы дальше не было ещё хуже. Немцы очень боялись, что у них может развиться революция по русскому образцу.

— Какими были последствия подписания Компьенского перемирия?



— Германия осталась в необороноспособном состоянии. Она лишилась возможности выбирать своё будущее — за неё это делали победители. Страна была разоружена и частично оккупирована. Мир в Европе перекраивали, ничего не спрашивая у немцев. Ещё недавно Германия была одним из лидирующих государств мира, а теперь превратилась из субъекта мировой политики в объект.

— Историки часто говорят, что итоги Первой мировой войны сделали неизбежным начало Второй. Так ли это? Как завершение Первой мировой войны сказалось на дальнейших исторических событиях?

— Полностью Первая мировая война окончилась подписанием Версальского мира. Именно он сделал начало новой глобальной войны неизбежным. Не зря маршал Фош заявил, что началось всего лишь перемирие между войнами. Как показали дальнейшие события, новый версальский международный порядок оказался нежизнеспособным.

Заголовки газеты Evening Standard «Конец войны» о прекращении Первой мировой войны

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Современники абсолютно справедливо говорили, что оскорбление национальных чувств — это грубейшая ошибка. А Версальский мир стал актом оскорбления сразу для группы государств. На политической карте Европы исчезло равновесие. Четыре империи — Германская, Османская, Австро-Венгерская и Российская — прекратили своё существование. Государства, возникшие на их месте, находились между собой в очень сложных отношениях. Новая глобальная война была всего лишь вопросом времени.