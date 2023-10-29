«Избавилась от попыток иностранного вмешательства»: историк — о процессе создания Турецкой Республики

29 октября 1923 года была провозглашена Турецкая Республика. Этому решению предшествовали драматические события Первой мировой войны и войны за независимость Турции. Из-за давления со стороны государств Антанты и их союзников страна оказалась на грани полного развала и выстояла только благодаря вооружённой борьбе, которая велась под руководством военачальника Мустафы Кемаля. В дальнейшем он стал президентом и получил от парламента фамилию Ататюрк («отец турок»). Как Турция была провозглашена республикой и какую роль это сыграло в её исторической судьбе, в интервью RT рассказал тюрколог, заведующий Отделом Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН, профессор Дипакадемии МИД РФ, доктор политических наук Владимир Аватков.

— Почему Османская империя в годы Первой мировой войны оказалась в состоянии глубокого кризиса? Как государства Антанты видели её дальнейшую судьбу?

— Османская Империя в преддверии Первой мировой войны представляла собой, как говорили тогда, больного человека Европы. Она разваливалась на глазах. Во многом это было связано со сложившейся там неэффективной системой управления, которая базировалась на войнах и захвате более слабых стран. Ситуация усугублялась из-за позиции ряда внешних игроков, которым Турция была нужна только для противодействия России. И действительно, в годы Первой мировой в Закавказье развернулись баталии между российскими и турецкими войсками, сыгравшие важную роль в прекращении существования Османской империи. Кроме того, освободительная борьба против османов шла на Балканах. Империя буквально трещала по швам. Впрочем, она не была исключением. Первая мировая война привела к краху сразу нескольких империй. Помимо Османской, пали Австро-Венгерская, Германская, Российская.

Согласно Севрскому договору 1920 года, заключённому между Антантой и Османской империей, Турция фактически подлежала ликвидации. Она должна была потерять огромные территории. И только благодаря вооружённой борьбе под руководством Мустафы Кемаля Ататюрка Турция сохранилась в том виде, в котором мы знаем её сегодня. В 1923 году на совершенно других условиях был подписан Лозаннский договор, по которому Турция получила свои нынешние границы и избавилась от попыток иностранного вмешательства в её внутренние дела.

Мустафа Кемаль осматривает войска

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— Кем был Мустафа Кемаль? Почему именно он стал создателем Турецкой Республики?

— Мустафа Кемаль-паша был крупным военачальником, очень уважаемым в обществе человеком, который пользовался доверием султана. Национально-освободительную борьбу он вёл под лозунгами о том, что султана оболгали и что он не мог заключить Севрский договор на тяжелейших для Турции условиях. Тем не менее, победив в войне, Мустафа Кемаль ликвидировал и султанат, и халифат.

Мустафа Кемаль был очень решительным человеком. В турецком обществе он до сих пор ассоциируется со спасением страны от гибели. В России с его именем прежде всего связывают успешный опыт советско-турецких коммуникаций. У Ататюрка были тёплые отношения с Владимиром Лениным, с которым он вёл переписку на французском языке.

На старте существования Турецкой Республики казалось, что ещё немного, и Мустафа Кемаль начнёт строить коммунизм. Но чем меньше он получал золота и оружия из России, тем менее прокоммунистическим политиком он становился, и тем меньше он использовал левой риторики. На самом деле он хотел строить государство по французскому образцу и для этого провёл ряд реформ: основал республику, провозгласил принципы светскости, народности, лаицизма, этатизма, революционности, приверженности республиканским идеям. Он объявил, что все граждане Турции, вне зависимости от национальности, — турки. Он ввёл обязательное начальное образование, дал женщинам право участвовать в выборах и быть избранными. Ввёл запрет на ношение религиозных одежд в государственных учреждениях.

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— Какую роль в истории турецкого народа сыграло провозглашение Турецкой Республики и что бы произошло, если бы этого сделано не было?

— История не терпит сослагательного наклонения, и рассуждать об альтернативных вариантах её развития можно лишь очень условно. Если бы Россия не вышла из Первой мировой войны, то её присутствие на территории, занимаемой современной Турцией, бесспорно увеличилось бы. Если бы Турция выполнила условия Севрского договора, то она, скорее всего, была бы поделена между другими державами и стёрта с лица земли. Собственно, к этому всё и шло, если бы не национально-освободительная борьба Мустафы Кемаля и если бы не помощь Советской России.

Единственной страной, которая начала активно реализовывать Севрский договор на практике, была Греция. Греческие войска прибыли в нынешний город Измир, который исторически назывался Смирна, и попытались, мягко говоря, заставить турецкое население его покинуть, так как по договору он отходил Греции. Если бы договор выполняли бы и дальше, то аналогичные события произошли бы и в других городах, а турки остались бы только в областях внутренней Анатолии.

— А существовал ли, с учётом связей с Советской Россией, шанс левого поворота в политической жизни Турецкой Республики?

— Шанс, конечно, существовал. Во время национально-освободительной борьбы Ататюрка поддерживали как внешние левые силы в лице Советской России, так и внутренние. Сам он активно использовал коммунистическую терминологию. Но всё же лично Мустафа Кемаль, скорее, был сторонником активного взаимодействия с Западом. Не зря он, например, заменил письменность с арабской вязи на латиницу. Под конец жизни он вообще стал достаточно прозападным человеком. При этом он негативно относился ко всему, что происходило в 1930-е годы в Германии. И, возможно, если бы он дожил до начала Второй мировой войны, то Турция заняла бы в ней другую, принципиально антинацистскую позицию.

Мустафа Кемаль

Gettyimages.ru

— Почему в последние годы существования Османской империи и в первые годы после основания Турецкой Республики на территории страны произошли массовые убийства армян и греков?

— В последние годы существования Османской империи действительно имели место события, связанные с массовым истреблением людей. Конвенция ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него была принята намного позже, и обратной силы формально не имеет. Но каждая страна вольна трактовать историю самостоятельно. Россия ещё в 1995 году — намного раньше, чем США и другие западные страны — признала тот факт, что Османская империя совершила геноцид армян. И сделали это не исходя из политических соображений, а опираясь на исторические факты.

Если говорить об оценке этих событий в целом, то период слома любой империи — это время тяжёлых событий и сложных процессов, которые часто связаны с преступлениями против человечности.

— Как крупнейшие мировые державы отреагировали на создание Турецкой Республики?

— Для Советской России Турция была одной из значимых стран на пути собственного международного признания. Напомню, что одной из главных задач отечественной дипломатии того времени было признание Советской России в мире. А взаимное признание укрепляло положение как Советской России, так и Турции среди других государств.

На Западе создание Турецкой Республики сначала восприняли настороженно. Вынужденно признали этот факт британцы и французы. Немцы видели в коммуникациях с турками один из вариантов освобождения от пут Версальской системы, создавшей им очень много проблем. Поэтому они долгое время активно сотрудничали с Турцией.

Войска турецкой Железной дивизии идут по Галатскому мосту в Стамбуле

AP

— Какую позицию занимали власти Турции на международной арене в годы Второй мировой войны и после её завершения?

— Формально Турецкая Республика перед началом Второй мировой войны придерживалась нейтралитета. Но нужно понимать, что в годы войны она активно поставляла ресурсы Германии и вплоть до Сталинградской битвы концентрировала войска возле границы с Советским Союзом. Кроме того, на территории Турции велась подготовка диверсионных групп, предназначенных для возможной заброски в СССР. В них входили лица, исповедовавшие идеологию пантюркизма.

Следует отметить, что после Сталинградской битвы турецкие власти отвели войска с советской границы, ограничили нацистскую пропаганду на своей территории и даже провели показательный суд над пантюркистами. После завершения Второй мировой войны Турция начала медленно, но уверенно интегрироваться в западные структуры. На неё распространили план Маршалла, она стала углублённо взаимодействовать с США, а затем вступила в НАТО.

Памятник «Республика» в Стамбуле

globallookpress.com

© Raimund Franken

— Как бы вы охарактеризовали современную внешнеполитическую позицию Турции?

— Во второй половине ХХ века Турция стала правой рукой США в регионе, превратившись в младшего партнёра Вашингтона. Это было то самое внешнее влияние, против которого в своё время выступал Мустафа Кемаль Ататюрк. Однако когда к власти в Турции пришла нынешняя правящая элита, в стране радикально снизилось англосаксонское влияние. Оно всё ещё достаточно велико, но не идёт ни в какое сравнение с тем, которое существовало во второй половине XX столетия. Реджеп Тайип Эрдоган, как некогда завещал Ататюрк, строит новую Турцию с независимым внешнеполитическим курсом. Турция продвигает свои интересы на постосманском и тюркском пространстве, в исламском мире. Она проводит проактивную политику и эффективно использует мягкую силу.

Турецкие вооружённые силы — вторые по численности в НАТО. Турецкое военное присутствие есть и в Северной Африке, и на Ближнем Востоке, и на постсоветском пространстве. У Турции достаточно много внешнеполитических амбиций, но не всегда есть ресурсы на их реализацию.

За последние годы произошёл большой прогресс в российско-турецких отношениях. Свидетельствами этому являются резкий рост товарооборота, строительство международных газопроводов и атомной электростанции. Несмотря на то, что Турция — член НАТО, она приобрела российский комплекс ПВО С-400. Идёт активное сотрудничество в рамках геополитического треугольника Россия — Турция — Иран. Нам удалось добиться прогресса во многих сферах, но остаются и сложности. Предстоит решать непростые задачи, от которых зависит форма нашего взаимодействия в новом полицентричном мире.