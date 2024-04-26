«Длительная и успешная работа»: как испанка по имени Африка стала советской партизанкой и разведчицей

115 лет назад, 26 апреля 1909 года, в марокканском городе Сеута, находящемся в колониальном подчинении Испании, родилась будущая советская разведчица Африка де Лас Эрас. Несмотря на родовитое происхождение, в молодости она прониклась левыми идеями и была готова посвятить свою жизнь борьбе за социальную справедливость. Во время гражданской войны в Испании Лас Эрас начала работать на советскую разведку. Позднее Африка переехала в СССР, ставший для неё второй Родиной. Во время Великой Отечественной войны она сражалась с нацистами в рядах легендарного партизанского отряда «Победители», а затем долгие годы посвятила службе в разведке. По словам экспертов, многие заслуги Африки де Лас Эрас всё ещё находятся под грифом «секретно», но с уверенностью можно говорить, что она была одной из самых успешных сотрудниц советских спецслужб, известных широкой общественности.

26 апреля 1909 года в городе Сеута (испанское Марокко) родилась будущая советская разведчица Африка де Лас Эрас. Девушка искренне верила в социализм и левые идеи, поэтому во время гражданской войны в Испании начала работать на советскую разведку. Позднее она переехала в Советский Союз, который стал для неё второй Родиной. Лас Эрас внесла весомый вклад в обеспечение безопасности СССР и защиту идей социальной справедливости в мире.

«Множество боевых операций»

Африка происходила из родовитой семьи. Её отец был офицером — военным архивариусом. Высокие посты занимали и два её дяди: один был генералом, второй — мэром. В некоторых источниках пишут, что левые взгляды девушка унаследовала от отца, но достоверных подтверждений этому нет.

В 19 лет Африка вышла замуж за испанского офицера. У них родился ребёнок, который вскоре умер. В семейных отношениях у пары тоже было не всё гладко: серьёзные политические разногласия с супругом в итоге привели к тому, что семья распалась.

Позднее, после смерти отца, девушке пришлось самой заботиться о себе, и в 1930-х годах она переехала в Мадрид, устроившись работать на текстильную фабрику. В свободное время Африка училась живописи.

Гражданская война в Испании

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Девушка очень остро реагировала на любые проявления социальной несправедливости. В начале 1930-х годов она вступила в Коммунистическую партию Испании и принимала личное участие в подготовке восстания горняков в Астурии, обеспечивая связь между отрядами повстанцев. После подавления восстания Африка некоторое время находилась на нелегальном положении.

Когда в Испании началась гражданская война, девушка ушла на фронт и сражалась в рядах республиканцев. В это время на неё обратили внимание сотрудники советских спецслужб.

«Однажды, как сама Африка описала в своей автобиографии, к ней подошёл «товарищ из Коминтерна» и предложил сотрудничать с советской разведкой. Она согласилась. Это было в 1937 году. После выполнения некоторых очень серьёзных заданий она переехала в СССР и поселилась в Москве. Её хотели устроить на престижную работу, но она предпочла стать художницей на ткацкой фабрике. Африка очень полюбила нашу страну и называла Советский Союз своей второй Родиной», — рассказал в беседе с RT заместитель главного редактора «Российской газеты», писатель и историк спецслужб Николай Долгополов.

Гражданская война в Испании

© Three Lions/Getty Images

В средствах массовой информации иногда пишут, что Африка имела отношение к подготовке ликвидации Льва Троцкого и даже якобы играла в этой операции важную роль. Но на самом деле в обнародованных документах спецслужб есть лишь упоминания о том, что её направляли в Мексику для участия в деле Старика (Троцкого). Без каких-либо подробностей.

«Во время Великой Отечественной войны Африка сама попросилась в состав специальных отрядов, боровшихся с фашистами на временно оккупированных территориях. Но она была очень маленькой хрупкой женщиной, выглядела совершенно беззащитной, и ей отказали. Тогда Африка обратилась за помощью к своим друзьям: основательнице испанской компартии Долорес Ибаррури и лидеру Коминтерна Георгию Димитрову. После их просьб Африку согласились направить в партизанский отряд», — рассказал Николай Долгополов.

Девушку направили в школу радистов в Уфе, которую она окончила в апреле 1942 года. Вскоре после этого под псевдонимом Мария она стала бойцом разведывательно-диверсионного отряда «Победители», действовавшего в тылу врага. Командовал отрядом будущий Герой Советского Союза Дмитрий Медведев.

В партизанском соединении дважды Героя Советского Союза А.Ф. Фёдорова (слева): Д.Н. Медведев и А.А. Лукин (в центре) осматривают трофейный новый немецкий снаряд

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Согласно воспоминаниям Африки, радисты отряда принимали данные от 30 боевых групп. Между шифровкой, расшифровкой, приёмом и передачей сообщений практически не оставалось времени даже на сон. Мария, которая в совершенстве владела испанским, французским и русским языками, отправляла сообщения в Москву, поддерживала связь с подразделением Сидора Ковпака. Во время передачи сообщений Африка покидала расположение отряда, чтобы не подвести товарищей под вражеские пеленгаторы, и ей приходилось проходить десятки километров по лесу с тяжёлой рацией за плечами. Кроме того, она постоянно носила при себе несколько гранат, револьвер и финский нож — в случае окружения радистка не имела права сдаваться врагу живой.

Африка передавала в центр донесения легендарного советского разведчика будущего Героя Советского Союза Николая Кузнецова, который действовал в оккупированных нацистами городах под видом немецкого офицера. Он ценил радистку и заботился о ней. Южанка, оказавшись в зимнем лесу, постоянно мёрзла. Николай Кузнецов, увидев, как тяжело Мария переносит холод, отдал ей свой свитер, потом принёс ей полушубок, а однажды подарил чёрную шаль с розовыми цветами.

«Африка вместе с отрядом прошла через множество боевых операций, стойко преодолевая все испытания военного времени», — отметил в разговоре с RT сотрудник научно-методического отдела Музея Победы Пётр Лагутин.

Группа бойцов отряда «Победители»

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«Один из самых результативных сотрудников»

В 1944 году «Победители» перешли линию фронта и оказались в тылу советских войск. Отряд был расформирован, его бойцы получили новые назначения. Не стала исключением и Африка де Лас Эрас.

«К этому времени уже стало ясно, что в войне произошёл перелом. Таланты Африки решили использовать не на оккупированных советских территориях, а гораздо дальше. С учётом происхождения и прекрасного владения иностранными языками её перевели во внешнюю разведку», — рассказал в беседе с RT историк спецслужб Игорь Пыхалов.

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По словам специалистов, Африке необходимо было пройти специальную подготовку и разорвать все старые связи. Её новое задание началось в 1946 году. Разведчицу под видом советской военной переводчицы доставили во Францию, где она на некоторое время укрылась в посольстве СССР, после чего приступила к работе. В Париже Африка вспомнила навыки художницы и работала у модистки. После этого, выполнив несколько промежуточных заданий, она переехала в Латинскую Америку и открыла там модный салон. На долгие годы её домом стала столица Уругвая Монтевидео.

Салон Африки стал магнитом для латиноамериканских модниц, мужья и родители которых занимали важные посты в политической иерархии региона. Африка была душой местного общества и в «случайных» беседах получала ценную для нашей страны информацию.

По словам историков, официальных достоверных данных о том, какие именно задачи стояли перед Африкой во время её латиноамериканской командировки, в открытом доступе пока нет. Поэтому журналисты что-то додумывают сами, отталкиваясь от обрывков информации из воспоминаний разведчицы и её учеников.

Монтевидео

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Как отметил Пётр Лагутин, есть информация, что Африка де Лас Эрас лично общалась с людьми, которые в дальнейшем стали видными деятелями левого движения Латинской Америки.

В июне 1956 года центр направил в помощь Африке коллегу-нелегала, который должен был стать старшим в их паре под легендой сначала возлюбленного, а затем — супруга. Разведчица беспрекословно выполнила указания руководства. Так она связала свою жизнь с итальянцем Джованни Бертони, носившим оперативный псевдоним Марко. Их союз, который изначально был сугубо служебным, перерос в настоящий счастливый брак. Вместе они открыли магазин антиквариата, позволивший завести массу новых полезных знакомств.

Тяжёлым моральным ударом для Африки стала смерть мужа от последствий случайной травмы. Но и после этого она не покинула свой пост, ещё три года проработав в Латинской Америке. После возвращения разведчицы в СССР её ещё несколько раз направляли в заграничные командировки. За службу во внешней разведке Африка была награждена орденами Ленина и Красной Звезды, медалью «За отвагу».

«О том, насколько успешно она работала после войны в нелегальной разведке, свидетельствует вручение ей высокой награды — ордена Ленина. Мало кто из иностранцев был тогда его удостоен», — отметил Николай Долгополов.

Африка де Лас Эрас

Legion-Media

С 1971 года Африка де Лас Эрас работала в Советском Союзе, занимаясь подготовкой новых разведчиков, которым передавала бесценный опыт безупречной службы за рубежом. Вышла в отставку она только в 1985 году, когда ей исполнилось 76 лет. Защите безопасности советского государства она отдала более 45 лет своей жизни.

Полковник Африка де Лас Эрас умерла 8 марта 1988 года — в день, когда ей должны были вручить знак «Почётный сотрудник госбезопасности».

«Африка де Лас Эрас принадлежит к редкой категории сотрудников нелегальной внешней разведки, ставших известными, несмотря на отсутствие провала. Из тех, о ком можно говорить вслух и кто не был разоблачён иностранными спецслужбами. Судя по признанию и наградам, она была одним из самых результативных сотрудников. У неё была длительная и успешная работа. Африка де Лас Эрас — яркий пример не только высокого профессионализма, но и верности своим идеям», — подытожил Игорь Пыхалов.