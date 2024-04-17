«Граница между Россией и США»: историк Александр Петров — о значении Русско-американской конвенции 1824 года

17 апреля 1824 года министр иностранных дел Российской империи Карл Нессельроде и посланник США Генри Миддлтон подписали договор об определении границ в Северной Америке, известный также как Русско-американская конвенция. Этот документ разграничил владения Санкт-Петербурга и Вашингтона по 54º 40' северной широты. Русские могли селиться к северу от этой черты, а американцы — к югу. Рыбная ловля и судоходство у берегов Аляски на десять лет разрешались обеим державам. Об истории русских владений в Северной Америке, развитии международных отношений на континенте и обстоятельствах продажи Аляски рассказал в интервью RT главный научный сотрудник Центра Североамериканских исследований ИВИ РАН доктор исторических наук Александр Петров.

— Как началось освоение Северной Америки русскими?

— Этот процесс начался в XVIII веке и был связан с Камчатскими экспедициями под руководством Витуса Беринга. Было ещё плавание Ивана Фёдорова и Михаила Гвоздева, а также путешествие Семёна Дежнёва, который прошёл по Берингову проливу значительно раньше. Но если говорить об исследованиях, после которых началось активное освоение, то это, конечно, экспедиции Беринга.

Территории осваивались простыми промышленниками — охотниками на пушного зверя, которые преодолевали огромные расстояния в надежде добыть каланов, животных с очень ценным мехом, и поправить собственное финансовое положение. Меха пользовались огромным спросом, особенно на китайском рынке, где за них давали чай, шёлк и другие товары, которые также можно было выгодно перепродать. Торговля пушниной приносила огромные прибыли. Это стало основным мотивом для основания в 1799 году Российско-американской компании. Она получила монопольные права на исследования и открытия на новых территориях.

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— Какая часть Северной Америки оказалась под контролем России и каков был официальный статус этих территорий?

— Выражение «под контролем» не совсем точное с правовой точки зрения. Это были территории, переданные под монопольное управление Российско-американской компании. Их долгое время даже колониями не называли. Это были просто наши территории.

— Что было основой экономики русских владений в Северной Америке и каковы были перспективы их дальнейшего освоения?

— Основой экономики была добыча пушнины. Добывали калана, морского котика. Поставки мехов на китайский рынок создавали условия для экономического благополучия. Это были очень серьёзные ресурсы, способствовавшие процветанию сначала отдельных купеческих компаний, а затем и Российско-американской.

— С какими сложностями сталкивалась администрация Русской Америки?

— Сложностей было несколько. В первую очередь это удалённость территорий. Штаб-квартира Российско-американской компании находилась в Санкт-Петербурге, а непосредственная деятельность велась в северной части Тихого океана. Проблемы существовали и с иностранцами, которые на территории Русской Америки торговали с аборигенами, уменьшая прибыль Российско-американской компании. И, кроме того, они продавали коренному населению оружие и спиртное, настраивали население против русских. Также существовали сложности с навигацией. Поставки по морю в Северную Америку можно было осуществлять либо через Охотск ограниченное время в году, либо в ходе кругосветных экспедиций, что было чрезвычайно дорого.

«Карта морских открытий российскими мореплавателями на Тихом и Ледовитом морях», 1802 год

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Кроме того, численность русских в Америке всегда была невелика. Сотрудники Российско-американской компании не переселялись, как европейцы, в свои колонии, а работали по несколько лет, продолжая платить подати внутри России, и возвращались затем домой. Ограниченное количество русских служащих взаимодействовало с многочисленным аборигенным населением.

— Как складывались отношения России с другими державами, контролировавшими Северную Америку в то время, — Соединёнными Штатами и Великобританией?

— Помимо США и Великобритании, России пришлось столкнуться в Америке и с другими державами. Речь, в частности, идёт об Испании, которая по условиям Тордесильясского договора претендовала на обширные территории на этом континенте. Великобритания контролировала земли на территории современной Канады через Компанию Гудзонова залива. После приобретения у Франции Луизианы о значительных территориальных претензиях в ранее неподконтрольной им части Северной Америки заявляли Соединённые Штаты. В общем, на континенте шла острая конкуренция за территории.

Вид на Новоархангельск

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— Каковы были цели подписания Русско-американской конвенции 1824 года и Русско-английской конвенции 1825 года? Как они отразились на жизни в русских владениях в Северной Америке?

— Как мы уже говорили ранее, одной из проблем Российско-американской компании была незаконная торговля на её территориях американских и английских купцов, которые забирали у компании потенциальную прибыль. Руководство предприятия обращалось по этому поводу к властям империи. Был даже подписан отдельный указ, запрещавший иностранцам приближаться к береговой линии Русской Америки. Однако сил для организации полноценного контроля за всеми территориями у компании не было. Тем не менее решение вызвало протесты в США и Великобритании. Переговоры по данному вопросу продолжались два-три года.

Их первым итогом стало подписание в 1824 году Русско-американской конвенции. Этот договор был большой уступкой со стороны России, так как он ограничивал претензии Российско-американской компании на освоение новых территорий. Ранее предоставленные ей привилегии позволяли работать гораздо южнее 54º 40'. Но позитивной стороной данного соглашения было признание российских владений Соединёнными Штатами. Была официально проведена граница между Россией и США в Северной Америке. Год спустя аналогичный договор был подписан с Великобританией.

"Карта Ледовитого моря и Восточного океана", составленная в 1844 году Гидрографическим Департаментом Морского министерства Российской Империи с детальным показанием Русской Америки

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В первые годы после подписания основные правила, которые были предусмотрены конвенциями, выполнялись Соединёнными Штатами и Великобританией. Однако уже в 1830—1840-е годы их соблюдение свелось к минимуму. Особенно возмущало представителей Российско-американской компании то, что британцы и американцы снова стали торговать оружием и спиртным с аборигенами, хотя соглашениями такая торговля была прямо запрещена. В 1850-е годы ситуация вокруг Русской Америки изменилась под влиянием Крымской войны, во время которой США хоть и формально оставались нейтральными, но больше симпатизировали России.

— Русские владения в Северной Америке были проданы: Форт-Росс в Калифорнии — американскому предпринимателю Джону Саттеру, а Аляска — правительству США. Почему были приняты такие решения и насколько они были целесообразны?

— Официальная версия продажи Форт-Росса была связана с его убыточностью. Но это не соответствует действительности. Здесь имеет место комплекс факторов. Правитель Александр Ротчев фальсифицировал отчёты, по которым выходило, что на содержание поселения уходит больше, чем оно приносит. Но на самом деле в Калифорнии процветало сельское хозяйство. Там выращивалась пшеница, производилась мясная и молочная продукция. Это было выгодно. Родчев занижал в отчётах прибыль то ли из-за собственных долгов, то ли из каких-то ещё соображений.

Форт-Росс

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Кроме того, Форт-Росс был не признанным другими державами анклавом, а США и Мексика активизировались, стремясь установить контроль над тихоокеанским побережьем. Конкурировать с ними становилось всё сложнее.

Что касается продажи Аляски, то здесь инициатива исходила от великого князя Константина Николаевича. Он считал, что России нужно сконцентрироваться на освоении Приамурья, что колонии не должны управляться монопольными компаниями и что империя всё равно рано или поздно потеряет Аляску из-за стремления США контролировать территории в северной части Тихого океана. На самом деле Аляска была выгодна России и несостоятельность ряда доводов в поддержку её продажи стала со временем очевидна. Потеря этих земель привела к изменению геополитического расклада в северной части Тихого океана. Но это уже другая история.

— В наши дни от некоторых общественно-политических деятелей можно услышать призывы к пересмотру сделки о продаже Аляски, так как она якобы была осуществлена с нарушениями. Существуют ли правовые основания для подобных высказываний и как можно оценить сделку по продаже Русской Америки с юридической точки зрения?

— Текст соглашения о продаже Аляски доступен. Он хранится в архивах России и США. Это официальный документ, не подлежащий сомнению. Деньги за Аляску Российская империя получила и потратила их на железнодорожное строительство.

Продажа Аляски

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Научное сообщество интересуют другие загадки. Например, куда исчез огромный архив Российско-американской компании, как была определена сама сумма сделки, а также почему всё-таки Константин Николаевич так настойчиво лоббировал продажу Аляски Соединённым Штатам, не считаясь ни с какими аргументами? Если мы найдём ответы на эти вопросы, то обстоятельства заключения сделки станут понятнее.