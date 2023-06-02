«Грандиозное сухопутное путешествие»: 215 лет назад родился выдающийся исследователь Русской Америки Лаврентий Загоскин

2 июня 1808 года родился выдающийся исследователь Аляски, российский морской офицер Лаврентий Загоскин. Историки называют его путешествие самой масштабной отечественной экспедицией в истории Русской Америки. Благодаря Загоскину российская наука получила сведения о той части Аляски, которая находится в глубине североамериканского материка, вдали от морского побережья. Он не только провёл важнейшие географические исследования, но и собрал бесценные зоологические, геологические и этнографические данные. Загоскин был горячим патриотом, но не во всём соглашался с действиями официального Санкт-Петербурга. В частности, он выступал против крепостного права и осуждал продажу Аляски США.

2 июня 1808 года в селе Николаевка Пензенской губернии в дворянской семье родился великий российский путешественник Лаврентий Загоскин. Он был руководителем самой масштабной российской экспедиции вглубь Аляски, которая собрала богатые географические, геологические, зоологические и этнографические материалы. Современникам Загоскин был известен как гуманист, совершенно нетерпимый к любому виду несправедливости.

Крутой поворот судьбы

Получив первоначальное образование дома и в частном пансионе, Загоскин поступил в Морской кадетский корпус в Санкт-Петербурге, где его наставниками стали офицеры, участвовавшие в российских кругосветных путешествиях и в открытии Антарктиды. Выпускные экзамены у него принимал легендарный мореплаватель Иван Крузенштерн, возглавлявший первую российскую кругосветную экспедицию.

В 1826 году Загоскин окончил кадетский корпус, получил звание мичмана и был направлен для прохождения службы на Каспийское море. Его карьера началась успешно. Он доставлял провиант российским войскам в Закавказье и некоторое время был адъютантом при главном командире астраханского порта и флотилии.

Во время одного из плаваний во время Русско-персидской войны Загоскин сумел прорваться по реке Куре к основным силам российских войск под персидским огнём. Его решительность настолько смутила противника, что тот отступил, опасаясь более масштабных манёвров со стороны русских. За свои действия в Закавказье Загоскин был награждён медалью и премирован годовым жалованием.

Однако вскоре в судьбе Загоскина произошёл трагический инцидент, который, по мнению историков, во многом предопределил его дальнейшую жизнь: пароход «Аракс», которым он командовал, сгорел из-за непотушенной свечи. За это Загоскина разжаловали в рядовые. Некоторое время спустя, с учётом прошлых заслуг, ему вернули звание лейтенанта, но пятно в послужном списке осталось.

В течение трёх с половиной лет он служил на Балтийском море, однако, по словам историков, Загоскин чувствовал, что ему не могут забыть историю с пожаром, и решил кардинально изменить свою судьбу, подписав контракт с Российско-американской компанией.

Взятие русскими войсками Эриванской крепости

© Франц Алексеевич Рубо/History Museum of Armenia

К новому месту службы Загоскин отправился через Сибирь. Там он встретился с находившимися в ссылке декабристами, доставив им письма и посылки от родных и друзей. Биографы путешественника пишут о том, что он сочувствовал декабристам, но не разделял полностью их взгляды, считая, что они не понимают народ и его потребности.

В 1839 году Загоскин приступил к исполнению своих обязанностей в Российско-американской компании, получив под своё начало бриг «Охотск». Около трёх лет он совершал плавания между различными пунктами Русской Америки и Восточной Сибири, несколько месяцев провёл в Калифорнии. Во время одного из плаваний Загоскин познакомился с откомандированным в Америку сотрудником Академии наук Ильёй Вознесенским, который научил его основам минералогии, ботаники и зоологии.

«Настоящий подвиг»

В 1840 году Загоскин обратился к руководству Российско-американской компании с предложением организовать экспедицию вглубь материковой части Аляски — на территории, совершенно неизвестной русским. Его рапорты получили глава правления компании на Аляске Адольф Этолин и один из её директоров в Санкт-Петербурге Фердинанд Врангель. Оба были опытными путешественниками, идея Загоскина им понравилась.

В 1842 году Этолин официально одобрил проведение экспедиции. Формальным основанием для её организации было выяснение путей утечки пушнины с Аляски в обход торговых пунктов Российско-торговой компании и разработка планов по пресечению контрабанды. При этом, по словам историков, реальная цель предприятия Загоскина была значительно шире: русские администраторы хотели изучить внутренние регионы Аляски, чтобы «застолбить» их и предотвратить в дальнейшем вторжение иностранных промышленников.

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Непосредственная подготовка к экспедиции проходила в Михайловском редуте. Загоскин не только контролировал подготовку снаряжения, но и проводил в это время первые научные изыскания.

«Я сделался минералог, энтомолог…, зоолог… Всеми возможными, что называется редкостями установлена и обвешена моя хата», — позже напишет он.

В декабре 1842 года Загоскин во главе небольшой группы путешественников двинулся на восток. Членам экспедиции предстояло на нартах, лодках и своих ногах преодолеть тысячи километров ранее неизвестных маршрутов. По словам историков, температуры были настолько низкими, что от холода замерзала ртуть в термометрах. На экспедицию нападали волки. Исследователям часто приходилось передвигаться по глубокому рыхлому снегу, после чего промокшие насквозь они валились с ног от изнеможения. Ночевали путешественники в войлочной палатке, в селениях местных жителей или просто у костра под открытым небом. Участникам экспедиции подолгу приходилось питаться одними сухарями с чаем.

«О том, какие народы жили в глубине Аляски, и как они были настроены, толком ничего не было известно. Оказавшись с ними один на один, Загоскин шёл на смертельный риск. Но он сумел найти с теми, с кем встречался, общий язык», — рассказал в комментарии RT главный научный сотрудник ИВИ РАН, профессор Московского государственного лингвистического университета Александр Петров.

Аляска, картина американского художника Альберта Бирштадта

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Каждый километр пути Загоскин тщательно описывал в своём дневнике. С местными жителями члены экспедиции поддерживали хорошие отношения. Индейцам и эскимосам дарили бусы, чай, табак. Загоскин расспрашивал их о местах, в которых планировал побывать, об обычаях местных народов. Он обследовал и нанёс на карту реку Юкон и значительную часть течения реки Кускоквим.

За время работы экспедиции Загоскин собрал 38 видов птиц, около 70 видов насекомых, 50 видов горных пород, а также этнографические материалы, включая оружие, одежду и предметы быта местных племён. Экспедиция осуществила астрономическую привязку 42 пунктов на местности.

Путешествие Загоскина и его спутников продолжалось 566 дней и стало самой плодотворной в научном плане экспедицией в истории Русской Америки. Исследования завершились летом 1844 года.

Почтовая марка «Л. А. Загоскин. Исследование Аляски, 1842—1844», выпущенная в 1992 году (к 150-летию начала исследований).

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После сдачи принадлежащего Российско-американской компании оборудования, выяснилось, что стоимость закупленной Загоскиным по дороге пушнины существенно превысила сумму понесённых расходов. Путешественник не только обследовал неизведанный ранее край, но и сделал свою экспедицию самоокупаемой.

«Это было грандиозное сухопутное путешествие. До Загоскина никто за подобное даже не брался. Он описал огромную территорию вместе с её населением, геологическим строением, флорой, фауной. Его действия можно оценить только как настоящий подвиг», — заявила в беседе с RT старший научный сотрудник Государственного Исторического Музея Наталья Каргаполова.

В 1845 году Загоскин вернулся в Санкт-Петербург. Материалы экспедиции были практически сразу опубликованы. Их высоко оценили не только учёные, но и представители общественности. Статьи Загоскина отметил даже известный литературный критик Виссарион Белинский.

Афиша спектакля «Юконский ворон», посвящённого 210-летию Л. А. Загоскина (Пензенский ТЮЗ, 2018)

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После завершения экспедиции Загоскин был награждён орденом Святой Анны 3-й степени, представлен к званию капитан-лейтенанта и получил крупную денежную премию от Российско-американской компании. В свою очередь, в Санкт-Петербурге результаты трудов Загоскина оценили значительно выше. Русское географическое общество избрало его своим действительным членом, а Академия наук вручила ему Демидовскую премию.

В 1848 году Загоскин вышел в отставку с военной службы. Некоторое время он занимал различные государственные должности, а затем переехал в Рязанскую губернию в имение, принадлежавшее его жене.

Во время Крымской войны Загоскин в чине майора поступил в ополчение. Службу он проходил в районе Николаева, командуя одной из дружин ополченцев. После подписания мирного договора он вернулся в Рязанскую губернию, где через некоторое время был избран мировым судьёй. По словам историков, Загоскин был убеждённым противником крепостного права и приветствовал его отмену Александром II. А вот другое решение императора — продажу Аляски — он решительно осудил.

Памятник Л. А. Загоскину в Рязани (2018)

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«Загоскин рисковал жизнью, ради того чтобы раскрыть своей стране богатства Аляски, и её продажа вызвала у него резко отрицательную реакцию. Но повлиять на случившееся он никак не мог», — рассказал в интервью RT профессор МПГУ Виталий Захаров.

Лаврентий Загоскин умер в Рязани 3 февраля 1890 года.

«С живым интересом он относился ко всему, что выходило из сферы обыкновенной житейской пошлости, ко всему, что пробуждало общество и развивало в нём идеальные стремления. От природы добрый и любящий, он возмущался всякой несправедливостью и резко порицал всё нечестное и дурное», — написал в память о Загоскине историк и археолог Алексей Селиванов.