«Сохраняет независимую внешнюю политику»: востоковед — об Исламской революции в Иране

1 апреля 1979 года Иран был официально провозглашён Исламской Республикой. Это произошло после революции, которая привела к свержению прозападно настроенного шаха Мохаммеда Резы Пехлеви. Из-за введения Европой и Америкой санкций против Ирана и неприятия властями молодой республики советского научного атеизма Тегеран оказался в практически полной международной изоляции. В то же время государству удавалось достаточно успешно развивать экономику, социальную сферу, образование и науку. Современный Иран — одна из наиболее влиятельных держав Ближневосточного региона, активно принимающая участие в решении глобальных проблем. Руководитель Восточного культурного центра и старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Лана Раванди-Фадаи в интервью RT рассказала о причинах и последствиях Исламской революции в Иране, а также о том, как живёт страна сегодня.

— Провозглашению Исламской Республики Иран предшествовала Исламская революция. Что к ней привело?

— Ещё с 1950-х годов свержения монархий происходили по всему Ближнему Востоку: например, в Египте, Ливии, Тунисе. Пали монархии и в двух соседних с Ираном государствах — Ираке и Афганистане.

Непосредственных причин революции было несколько. В результате земельной реформы 1962 года землю получили далеко не все крестьяне. Но даже те, кому достались небольшие участки, часто не могли с них прокормиться. Крестьяне массово переезжали в города, и городское население стремительно росло. При этом в городах они тоже не всегда могли найти себе работу, пополняя армию недовольных жизнью.

Шах Мохаммед Реза Пехлеви проводил прозападные реформы, не считаясь с традициями большинства населения, которое было предано национальной религии — шиитскому исламу. При шахе в Иране показывали западные фильмы, содержание которых противоречило исламским традициям, в театрах ставили неприемлемые для мусульман спектакли, в городах повсеместно продавали алкоголь, а элита устраивала вызывающие вечеринки. В глаза бросалось царящее в стране социально-экономическое неравенство: представители шахского двора, высшие офицеры и чиновники вели роскошный образ жизни, строили дорогие особняки и путешествовали по Европе, в то время как в бедных городских кварталах люди ютились в трущобах без электричества и других элементарных бытовых удобств.

По темпам экономического роста шахский Иран занимал второе место в Азии после Японии. Однако на жизни многих людей это никак не отражалось, и они были недовольны. Население тяжело воспринимало репрессии шаха против оппозиции, в том числе против оппозиционно настроенного духовенства. Многие также были возмущены сближением с США и выплатой огромных гонораров многочисленным американским инструкторам и советникам. Всё это недовольство смог направить в нужное русло аятолла (высший шиитский богослов) Рухолла Мусави Хомейни.

Тегеран в 1971 году

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© Horst Faas

— Как развивалась Исламская революция в Иране? Что стало залогом её успеха?

— Исламская революция началась в январе 1978 года, когда произошли массовые акции протеста в священном для шиитов городе Кум. Они были жестоко подавлены. Постепенно множество городов оказались охвачены масштабными антимонархическими демонстрациями.

Признанным лидером революционного движения стал аятолла Хомейни. Вокруг него объединились и бедняки, и многие интеллектуалы, и оппозиционные партии. Хотя шахские силовики применяли насилие к протестующим, Хомейни запрещал своим сторонникам отвечать тем же, настаивая, что революция должна носить ненасильственный характер. Многие военные и полицейские отказывались стрелять в народ и переходили на сторону протестующих. Погибли несколько тысяч человек, но протестующие одержали победу над режимом.

Протесты в Тегеране в 1978 году

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© Michel Lipchitz

Шах был абсолютно беспомощен, метался от репрессий к уступкам. Он постоянно просил совета у послов США и Великобритании. Вашингтон и Лондон сначала надеялись, что лояльный к ним шах сохранит власть, и разрешали ему делать всё, что он считает нужным для подавления протестов, хотя декларативно выражали сожаление по поводу гибели мирных жителей. Потом, осознав, что революционные толпы обуздать невозможно, западные страны решили, что нет смысла далее поддерживать шаха. Тогда Мохаммед Реза Пехлеви улетел в Египет, а в страну триумфально вернулся находившийся за границей аятолла Хомейни. Иран был провозглашён Исламской Республикой.

— Как изменились после этого политика государства и жизнь граждан?

— Чтобы ответить на этот вопрос, нужно уделить внимание особенностям мировоззрения аятоллы Хомейни, правившего Ираном до своей смерти в 1989 году. Он считал, что в исламских странах государство должно устанавливать религиозные нормы для всех граждан в общественной жизни, по его словам, поощряя благочестие и удерживая от грехов. В этом Хомейни видел залог быстрого и успешного духовного развития мусульман. Поэтому при Хомейни были запрещены продажа алкоголя и свободная европейская одежда, организованы раздельные пляжи и бассейны, а западные фильмы и книги подвергались тщательной цензуре. Большинство населения одобряло такую политику, но были и несогласные, которые массово уезжали из страны. В результате в США и Европе образовалась многочисленная иранская диаспора, настроенная в основном оппозиционно к исламскому режиму.

В итоге в стране осталась только одна крупная политическая сила — Партия Исламской Республики, но и она была распущена в 1987 году из-за острых внутренних противоречий. При этом я хочу подчеркнуть, что Хомейни не был жестоким тираном, каким его рисуют на Западе. Например, он запрещал полицейским арестовывать оппозиционных демонстрантов, оскорблявших его и рвавших его портреты.

Если говорить о внешней политике, то Хомейни отошёл от близких отношений с США, Израилем и ЮАР. Но при этом не произошло и сближения с СССР — иранским властям не нравился принцип научного атеизма. В итоге Иран оказался в международной изоляции и подвергся нападению со стороны Ирака, который пользовался поддержкой западных стран. Но иранцы оказали сопротивление и смогли выстоять. Мир в 1988 году был заключён на условиях Ирана. В 1989-м Хомейни написал широко известное письмо Михаилу Горбачёву, в котором приветствовал отход СССР от ортодоксальной версии коммунизма и введение свободы вероисповедания, предостерегая в то же самое время советского лидера от сближения с Западом.

— С момента провозглашения Исламской Республики в Иране прошло уже 45 лет. Как с тех пор эволюционировала политическая система и общественная жизнь страны?

— После смерти Хомейни к власти пришел новый духовный лидер — аятолла Али Хаменеи. А его правой рукой стал Али Акбар Хашеми Рафсанджани — очень мудрый и гибкий политический деятель, тоже выходец из духовенства. Рафсанджани провёл прогрессивные экономические реформы, которые заключались в либерализации, предоставлении свободы частному сектору и привлечении иностранных инвестиций. В результате удалось достичь существенного экономического роста. В политической системе тоже произошла определённая либерализация, но с сохранением господствующей власти в руках высшего духовенства. Возникло более 200 партий и движений. В стране регулярно проходят парламентские и президентские выборы.

Военные демонстрируют солидарность с народом во время Исламской революции в Иране

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В последние годы под влиянием интернета и пропаганды со стороны прозападных зарубежных СМИ в Иране растёт число недовольных исламским режимом, которые хотели бы переориентировать страну на союз с Западом. А определённая часть городских молодых иранцев вообще отошла от ислама и отказалась соблюдать исламские традиции, придерживаясь западного образа жизни. Они хвалят свергнутую династию Пехлеви, игнорируя тот вред, который она нанесла Ирану, и негативно относятся к Хомейни, пренебрегая его заслугами.

— Против Ирана были введены многочисленные международные санкции. Как Тегеран справлялся с ними? Каких успехов удалось достичь иранским властям с момента провозглашения ИРИ?

— Первые санкции США против Ирана были введены еще в 1979 году. В 2012-м они были резко усилены. В ответ аятолла Хаменеи призвал иранских учёных работать над снижением зависимости экономики от нефти и создать «экономику сопротивления». Однако в условиях устаревшей инфраструктуры и отсутствия необходимых инвестиций полностью освободиться от нефтяной зависимости не получилось. Тяжёлый удар по экономике нанесла и пандемия коронавирусной инфекции. Но правительству удаётся не допустить серьёзного экономического спада. В стране продолжает развиваться промышленность, особенно атомная и фармацевтическая. Иран в целом обеспечивает себя продовольствием. Но инфляция, безработица, обесценивание национальной валюты, недостаток инвестиций, а также определённая закостенелость экономики всё ещё актуальны.

Среди достижений и успехов Ирана после Исламской революции я бы отметила быстрое распространение образования, особенно среди женщин. Сегодня в Иране грамотны более 80% женщин, и эта цифра выше, чем в большинстве ближневосточных стран. Правда, большинство из них в силу ближневосточных традиций не спешат трудоустраиваться.

В стране насчитывается свыше 3 млн студентов. До революции их было всего 150 тыс. Растёт средняя продолжительность жизни. До Исламской революции она была ниже, чем даже во многих развивающихся странах, а теперь приближается к уровню Западной Европы. Это происходит благодаря массовому строительству больниц и поликлиник, а также подготовке квалифицированных врачей и медсестёр. Качественная медицинская помощь доступна во всех уголках страны. После 1979 года в несколько раз уменьшилось число бедных.

К числу успехов я бы отнесла также стойкое противостояние Западу, бескомпромиссную защиту традиционных ценностей, ограждение общества от негативных внешних тенденций, отказ идти на уступки в вопросах, касающихся национального суверенитета, в том числе развития атомной программы и отношений с Россией.

Запуск на орбиту иранского спутника в 2011 году

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© Iranian Defense Ministry,Vahid Reza Alaei

— Что сегодня представляет собой Исламская Республика Иран? Как вы оцениваете её политические, экономические, социальные перспективы?

— Иран, несмотря на многочисленные проблемы, сохраняет независимую внешнюю политику и уникальный исламский режим, пользующийся поддержкой значительной части населения. Иран — одна из самых безопасных стран Ближнего Востока. Он поддерживает усилия России по созданию многополярного мира. Если у Ирана получится укрепить экономические связи с РФ, Китаем и Индией и получить от них необходимые инвестиции, то можно ожидать возобновления экономического роста, даже несмотря на санкции.