«Знаковое событие»: историк Сергей Перелыгин — о вступлении русских войск в Париж в 1814 году

31 марта 1814 года русские войска в составе сил антифранцузской коалиции вступили в Париж. Это событие стало одной из ключевых вех в завершении Наполеоновских войн, долгие годы сотрясавших Европу. После падения столицы Наполеон официально отрёкся от престола, и вскоре державы-победительницы на Венском конгрессе занялись решением вопросов будущего мироустройства. Представитель Московского отделения Российского военно-исторического общества Сергей Перелыгин в интервью RT рассказал о причинах, которые привели к началу Наполеоновских войн, о вкладе России в разгром Бонапарта и об отношении русских военных к побеждённому врагу.

— Что означало вступление русских войск в Париж? Как это событие сказалось на ходе Наполеоновских войн?

— Конечно, для России это стало грандиозным событием, которое навсегда останется в военной истории нашей страны. Кроме того, вступление в Париж рассматривалось тогда как завершение Наполеоновских войн. Через несколько дней Бонапарт вынужден был отречься от престола. Потом, конечно, были ещё «Сто дней» Наполеона и окончательное завершение его эпохи после битвы при Ватерлоо, но в 1814 году все считали, что война закончилась именно в Париже. В общем, как для России, так и для других стран, затронутых Наполеоновскими войнами, это было знаковое событие огромной важности.

— Наполеоновские войны были, по сути, мировым конфликтом, затронувшим большинство существовавших на рубеже XVIII—XIX веков государств. Что привело к их началу?

— Наполеоновские войны шли на разных континентах, и их действительно можно назвать глобальным конфликтом. Их причиной, с одной стороны, стало крушение феодальных порядков в результате Великой Французской революции, а с другой — неразрешимые противоречия между Великобританией и Францией, особенно усугубившиеся после решения Наполеона ввести континентальную блокаду Англии. Кстати, в результате разгрома Бонапарта больше всех выиграл именно Лондон. Для Великобритании XIX столетие стало золотым веком. А достигнуто это было в том числе руками и кровью русских солдат.

Битва под Аустерлицем

© Общественное достояние

— Наполеон победоносно шествовал по Европе, но потерпел сокрушительное поражение в России. Почему кампания 1812 года завершилась для французов разгромом, хотя Наполеон, по мнению многих историков, не считал Россию опасным противником?

— Наполеон на самом деле шёл по Европе от победы к победе. Серьёзно оступился он только один раз — в битве под Асперном против австрийцев. Но даже эта неудача для французов принципиально ничего не изменила, так как они разгромили Австрию в генеральном сражении под Ваграмом. Наполеон, бесспорно, был гениальным полководцем. Что же касается русских военачальников, то он изначально не считал их равными не то что себе, но даже своим маршалам.

Выступая против России, он не думал о походе на Москву, а рассчитывал одержать победу в ходе второй польской кампании на территории современной Белоруссии. Наполеон хотел осуществить очередной блестящий манёвр, рассчитанный на окружение, и разбить российскую армию на западной границе. Но это ему не удалось. Одно дело — намерения, а совсем другое — обстоятельства. Вот обстоятельства и завели его вглубь наших огромных территорий. И его колоссальная армия на этих просторах в итоге и растаяла.

Бородинское сражение

© Общественное достояние

Коммуникации французов были растянуты, логистика нарушена. Солдаты армии Бонапарта, в основном южане, не смогли вынести российских погодных условий. Под Бородином Наполеон убедился в том, что русские умрут, но не сдадутся. И император Александр I проявил упорство. Известны его знаменитые слова, что он готов отрастить бороду, питаться как крестьянин, жить на Камчатке, но мира с Наполеоном не подпишет. Ну и нужно упомянуть, что, когда Наполеон в октябре вышел из Москвы, погода была ещё более или менее сносной, а вот когда французы дошли до Смоленска, ударили крепкие морозы. Кампания закончилась для Наполеона полным разгромом, катастрофой. Во французском языке появилось выражение C'est la Bérézina, означающее полный крах, катастрофу. Оно связано со сражением на реке Березине.

В 1813—1814 годах между союзниками по Шестой коалиции были сильные разногласия. Наши «партнёры» всё время пытались договариваться о чём-нибудь с Наполеоном. Не стоит также забывать и о том, что Наполеон приходился зятем императору Австрии Францу, а сын Наполеона — внуком. И Франц был, в принципе, не против того, чтобы его внук правил Францией. Поэтому до Парижа союзников довело в первую очередь упорство Александра I, который был настроен на войну до победного конца и с противником договариваться ни о чём не собирался.

— Как поражение французских войск в России сказалось на дальнейшем ходе Наполеоновских войн?

Также по теме «Закат империи Наполеона»: как Россия одержала победу в Отечественной войне 1812 года 210 лет назад началась Отечественная война 1812 года — наполеоновская Франция напала на Россию. По словам историков, вторжение...

— Армию Наполеона, вторгшуюся в Россию, не зря называют Великой. О её конкретной численности историки до сих пор спорят, так как заходила она на нашу территорию по частям. Но в целом она насчитывала более 600 тыс. человек. В XIX веке больше не было таких крупных воинских группировок, задействованных в одной кампании. И вот практически всю эту армию Наполеон потерял. Из России с ним вышли, по разным оценкам, от 30 тыс. до 40 тыс. человек. Войска для участия в сражениях 1813—1814 годов ему пришлось набирать заново. Под ружьё во Франции ставили молодых ребят. Кроме того, Наполеон отозвал часть войск из Испании, где для него и так складывалась непростая обстановка. С нашей же стороны сражались опытные ветераны.

При этом нужно сказать, что Наполеон всё равно смог проявить себя как выдающийся полководец и даже с наспех собранной армией всё-таки одержал победу в ряде крупных сражений в 1813 году. В кампании 1814-го в полной мере проявился его полководческий талант. Но общий ход событий это уже изменить не могло. Антифранцузская коалиция расширялась, а Наполеона, наоборот, покидали союзники.

— Каков вклад России в окончательный разгром Наполеона?

— Жертва, принесённая на алтарь победы над Наполеоном русской армией, была самой большой. Русские военные составляли основу армий союзников, действовавших против французов. Причём Александр I, руководствуясь дипломатическими соображениями, согласился, чтобы командующими большинством армий были назначены представители союзников.

Почти во всех сражениях российские военные играли главную роль. И потери среди них, соответственно, были самые большие. Британцы больше вкладывались деньгами, а Россия — кровью и героизмом своих солдат.

— Как парижане расценили пребывание русских войск в городе? Какое впечатление оставили русские военные?

— Ожесточённые бои в пригородах Парижа разгорелись 30 марта 1814 года. К полудню стало ясно, что французы проигрывают. Ближе к вечеру маршал Огюст де Мармон отправил парламентёра к руководителям Антифранцузской коалиции с просьбой о перемирии. Но Александр I потребовал только капитуляции Парижа, разрешив при этом французским войскам уйти, иначе от столицы камня на камне бы не осталось. 31 марта войска коалиции вступили в Париж. Местные жители сначала смотрели на происходящее настороженно. В их город иностранные войска не вступали ни разу за несколько сотен лет. Французы знали, что Москва в результате их похода сгорела, и ожидали мести. Думали, что к ним пришли дикие орды из глубины Азии, которые будут заниматься мародёрством, грабежами, насилием, поджогами. Но Александр I отобрал для вступления в Париж лучшие части, гвардейцев. Поэтому малейшие попытки нарушить дисциплину пресекались моментально.

Сражение под Малоярославцем, Петер фон Гесс, 1812 год

© Общественное достояние

Офицеры прекрасно разговаривали по-французски. Кстати, многие из них ожидали от Парижа большего. В их представлениях этот город был лучше, чем оказался на самом деле.

Когда пришло время выводить русский корпус из Франции, командовавший им граф Михаил Воронцов из личных средств оплатил французам все долги российских военных — за проживание, столование, уход за лошадьми — около 1,5 млн рублей.

А вот французы с жителями России в 1812 году обходились как с варварами. Хотя больше, чем сами французы, в этом смысле отличились пришедшие в составе их армии поляки. Но Александр I питал какую-то особую привязанность к Польше и простил им всё это.

Маршал Мармон вручает ключи от Парижа российскому императору Александру I

© Общественное достояние

— Почему Россия проявила милосердие к поверженному врагу?

— Такая у русских традиция. Бьёмся с врагом до последней капли крови, а как он меч уронит — относимся к нему по-другому. Кормить его начинаем, жалеем, проявляем христианское милосердие, прощаем преступления. И так ведь не только во Франции было, но и в Германии, в Польше, в Финляндии, в Румынии. Это в национальном характере русского народа.

— Как Наполеоновские войны и их итоги сказались на системе международных отношений и политической истории мира в XIX столетии?

— После поражения Наполеона начался Венский конгресс. Первым пунктом на нём было подписание мира с Францией и формирование в ней нового режима, а также установление границ. Кроме того, обсуждалось, что делать с Саксонией и Польшей, выступавшими на стороне Наполеона. Саксонию хотела поглотить Пруссия, но её отстояли. Созданное Бонапартом Герцогство Варшавское было занято русскими войсками. Западные союзники не хотели, чтобы оно переходило под русское правление. Но Александр I занял позицию в духе: «Попробуйте силой выбить нас отсюда». В итоге на большей его части было создано подконтрольное российским монархам Царство Польское.

В целом на Венском конгрессе были приняты решения об изменении границ в Европе и фиксации новой системы дипломатических отношений между государствами. Для поддержания сформированного на Венском конгрессе международного порядка был создан Священный союз. В Европе почти 40 лет просуществовала так называемая Венская система, обеспечивавшая равновесие в отношениях между странами. Полностью разрушена она была только во время Крымской войны.