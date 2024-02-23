Затемнённый кратер: российские учёные назвали главные факторы формирования лунного рельефа

Российские учёные из ГЕОХИ РАН совместно с китайским коллегой установили, что ведущим фактором формирования лунного рельефа стали метеоритные бомбардировки. При этом суточные перепады температур на Луне не сыграли практически никакой роли. Учёные пришли к таким выводам, проанализировав данные о поверхности естественного спутника Земли на всегда затемнённом дне кратера и освещаемых Солнцем участках.

Учёные лаборатории сравнительной планетологии Института геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского Российской академии наук (ГЕОХИ РАН) совместно с китайским коллегой выяснили, что формирование лунного рельефа не зависело от воздействия Солнца. Ключевым фактором его образования были бомбардировки Луны метеоритами. Об этом RT сообщили в пресс-службе ГЕОХИ РАН. Результаты исследования опубликованы в журнале Planetary and Space Science.

Как отметили авторы работы, кратеры, находящиеся на тёмной стороне Луны, представляют собой «холодные ловушки». В результате ударов метеоритов о поверхность Луны вода, содержащаяся в них, испаряется, этот пар оседает в виде льда в лунном грунте — реголите — на дне образовавшихся кратеров. Такие кратеры представляют большой интерес для учёных, поскольку водяной лёд может в будущем послужить источником воды для лунных баз и стать сырьём для получения водорода, который может применяться в качестве топлива для будущих полётов с Луны к другим объектам Солнечной системы.

«Луноход-2» — второй советский лунный дистанционно управляемый самоходный аппарат (планетоход)

РИА Новости

При этом наиболее привлекательным для изучения считается южный полюс Луны, где также располагается малоисследованный бассейн Эйткен — крупнейший и древнейший из известных лунных объектов.

Однако, по словам учёных, для разведывательных лунных миссий нужно понимание морфологии поверхности Луны и поверхностных геологических процессов.

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В новом исследовании учёные рассмотрели изображения затенённого дна южнополярного кратера Шумейкер (Shoemaker), полученные с американского космического аппарата Lunar Reconnaissance Orbiter. Специалисты построили цифровую модель и на её основе сравнили рельеф поверхности Шумейкера с рельефом местности в двух регулярно освещаемых Солнцем областях Луны — районе работы советского аппарата «Луноход-2» и поверхности материковой равнины места посадки американской миссии «Аполлон-16».

В результате выяснилось, что рельефы затемнённого кратера и освещённых практически идентичны. Более того, они почти не отличаются по глубине и диаметру. По мнению авторов работы, это означает, что суточные перепады температур не оказывают влияния на поверхность Луны.

«В пределах постоянно затенённого участка поверхности мы не обнаружили морфологических особенностей, которые могли бы быть следствием отсутствия суточных вариаций температуры, что позволяет предположить, что их роль в поверхностных геологических процессах на Луне незначительна», — отмечают авторы исследования в своей научной работе.

По словам учёных, главным фактором образования необычного рельефа всей лунной поверхности служит бомбардировка спутника Земли метеоритами и локальные сейсмические колебания — лунотрясения.