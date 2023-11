Для планирования будущих миссий: российские учёные составили глобальную геологическую карту Венеры

Российские учёные совместно с зарубежными коллегами создали подробную обновлённую геологическую карту Венеры. Для этого исследователи проанализировали радарные снимки и данные, собранные земными миссиями к этой планете на протяжении всего периода венерианских исследований. По словам учёных, весь видимый сегодня ландшафт Венеры сформировался на протяжении последних 20% существования планеты. Проделанная работа поможет сформулировать задачи для будущих земных миссий к Венере.

Российские учёные из лаборатории сравнительной планетологии Института геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского Российской академии наук (ГЕОХИ РАН) совместно с иностранными коллегами составили глобальную геологическую карту Венеры. Проделанная учёными работа будет полезна при планировании космических миссий к Венере. Исследование поддержано Минобрнауки России. Результаты опубликованы в журнале Journal of the Geological Society of London. Об этомRT сообщила пресс-служба ГЕОХИ РАН.

Как отмечают авторы исследования, среди планет земной группы (Марс, Земля, Венера и Меркурий — планеты Солнечной системы, имеющие сходное строение) Венера имеет наибольшее сходство с Землёй по массе, средней плотности и радиусу. На протяжении долгого времени считалось, что сходство Венеры и Земли может не ограничиваться габаритами: учёные предполагали, что планеты могут иметь сходные климат, геологическую историю и тектонический стиль. Тектоническим стилем называют преобладающий на той или иной планете тип тектонической активности. Так, на Земле преобладает тектоника литосферных плит, которые постоянно сдвигаются и меняют конфигурацию планеты.

Глобальная геологическая карта Венеры

© ГЕОХИ РАН

Однако более детальная съёмка поверхности Венеры, сделанная во время предыдущих миссий к этой планете, показала, что венерианские геолого-климатические условия очень отличаются от земных. Так, было определено, что атмосфера Венеры состоит в основном из углекислого газа c примесью азота, облака в ней состоят из капелек серной кислоты, а поверхность раскалена до температуры около 500 °С. Кроме того, учёные узнали, что тектонический ландшафт Венеры тоже очень сильно отличается от земного. Значительную часть поверхности Венеры представляют тессеры — зоны трещинного рельефа. Было выдвинуто много гипотез, объясняющих происхождение этих структур.

Подробное картирование Венеры поможет науке найти ответ на эти и другие вопросы, отмечают авторы работы. Учёные проанализировали некоторые гипотезы, которые объясняют уникальность венерианского ландшафта, и применили к своей работе принципы стратиграфии — раздела геологии, посвящённого определению возраста различных слоёв пород. Исследователи использовали радарные изображения поверхности планеты, а также данные, которые собрали миссии различных стран, отправленные когда-либо к Венере.

Результатом работы стала полная геологическая карта Венеры масштаба 1:12 000 000. Учёные пришли к выводу, что видимый рельеф поверхности Венеры сформировался в последние 20% геологической истории этой планеты.

Так, тессеры образовались в самый древний из известных науке период геологической истории — Фортунский. В это время на планете происходили интенсивные тектонические деформации. На ещё один период — Гиневрский — пришлось образование вулканических равнин, когда магма застывала ровным слоем на поверхности планеты. Для более позднего Атлинского периода было характерно формирование рифтовых зон (зон растяжения коры планеты) и крупных щитовых вулканов.

Полёт АМС «Венера-Д» в представлении художника

© NASA / JPL-Caltech