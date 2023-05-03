В литосфере спутника Земли: российские учёные определили температуру нагрева Луны на заре её формирования

Луна на начальном этапе своего существования нагревалась как минимум до +100 °С. К такому выводы пришли учёные из ГЕОХИ РАН в результате исследования с применением специально созданной физико-математической модели. На то, что лунная поверхность подвергалась воздействию высоких температур, указывают глубокие разломы, обнаруженные на спутнике Земли ещё в 2012 году.

Учёные из лаборатории геохимии углерода им. Э.М. Галимова Института геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского (ГЕОХИ) РАН выяснили, что в первый миллиард лет своего существования Луна могла раскаляться как минимум до +100 °С. Об этом RT сообщили в пресс-службе института. Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда. Результаты опубликованы в журнале «Доклады Российской академии наук».

На тот факт, что Луна нагревалась на начальных этапах своей истории, учёным указала сеть древних глубинных разломов на её поверхности, которые были обнаружены в 2012 году во время исследования естественного спутника Земли космической миссией NASA Gravity Recovery and Interior Laboratory (GRAIL). Разломы, возникшие ещё на заре формирования Луны, не исчезли даже за миллиарды лет бомбардировок лунной поверхности астероидами. Специалисты допускают, что их глубина достигает нижних слоёв коры или даже мантии.



Для расчётов исследователи из ГЕОХИ РАН использовали специально созданную физико-математическую модель. С её помощью и была определена температура, достаточная для растяжения лунной литосферы и формирования глубоких разломов.

«На основе точных решений, возможных в сферически симметричной постановке задачи теплопроводности, получено качественно правильное временное поведение температуры и напряжений, согласующееся с геологическими данными», — пояснил RT кандидат физико-математических наук старший научный сотрудник лаборатории геохимии углерода ГЕОХИ РАН Сергей Воропаев.

Нагрев поверхности спутника Земли был связан с распадом радиоактивных изотопов урана и тория, а также радиоактивного изотопа калия, которые присутствовали в литосфере молодой Луны.

Gettyimages.ru

Специалисты отмечают, что через разломы на протяжении долгого времени из лунных недр на поверхность поднимались летучие соединения и вода. Эти вещества накапливались в реголите рядом с разломами, и исследователи не исключают, что в дальнейшем это может сыграть важную роль при разработке лунных ресурсов человеком.