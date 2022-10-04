Исследование ВЦИОМ: как россияне ответили на вопросы о ресурсах Луны, высадке на Марс и детских мечтах стать космонавтом

ВЦИОМ в рамках спецпроекта с RT провёл социологический опрос к 65-летию запуска в космос первого искусственного спутника Земли. Респонденты ответили на вопросы о перспективах развития отечественной космонавтики и освоении человеком космоса. Социологи выяснили, что больше половины россиян считают, что РФ входит в число ведущих мировых космических держав, а некоторые уверены, что страна является единственным лидером в данной сфере. Половина россиян верит, что в этом веке человек сможет высадиться на Марсе. Также участники опроса высказали мнение о том, по каким принципам в будущем должны распределяться лунные ресурсы между государствами, если будет начато освоение естественного спутника нашей планеты, и ответили на вопрос, мечтали ли они в детстве стать космонавтами.

4 октября стартует Всемирная неделя космоса, она продлится до 10 октября. Это ежегодное мероприятие, посвящённое вопросам изучения космического пространства, было учреждено в 1999 году Генеральной Ассамблеей ООН. Даты проведения связаны с двумя ключевыми для космонавтики событиями — запуском 4 октября 1957 года первого искусственного спутника Земли «Спутник 1», а также вступлением в силу Договора о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела 10 октября 1967 года.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) специально для RT провёл социологический опрос в рамках специального проекта, приуроченного к этим датам.

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В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Опрос проводился методом телефонного интервью по стратифицированной (охватывающей разные слои и группы. — RT) случайной выборке.

Социологи выяснили, как современные россияне оценивают позиции России среди мировых космических держав, перспективы высадки человека на Марсе, а также по каким принципам должны распределяться между странами ресурсы Луны и других небесных тел. Также удалось выяснить, сколько современных россиян в процентном отношении в детстве мечтали стать космонавтами.

На вопрос о том, какие позиции сегодня занимает Россия в сфере освоения космоса большинство (60%) респондентов ответили, что страна находится среди стран-лидеров. 18% считают, что Россия отстаёт от лидирующих в космосе государств, 14%, напротив, уверены, что наша страна является сегодня единственным лидером в этой сфере.

Марс, иллюстрация

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Из респондентов, считающих, что Россия находится среди стран-лидеров в освоении космоса, большинство (63%) составили женщины. При разбивке респондентов по уровню образования выяснилось, что точку зрения о том, что Россия является единственным лидером, разделяют почти треть участников опроса с неполным средним образованием (28%), только 9% от тех, кто имеет высшее образование, согласились с данным тезисом. Среди людей в возрасте старше 60 лет с утверждением о лидерских позициях России согласились 19% респондентов. Критичнее всего настроена молодёжь в возрасте 18–24 лет — в этой группе мнение о лидерстве России разделяют только 7% респондентов.

При этом ровно половина россиян верит, что в этом веке удастся осуществить полет человека на Марс. 50% респондентов ответили на этот вопрос «скорее да», 40% выразили сомнение, ответив «скорее нет», а затруднились с ответом 10%. В возможность полёта человека на Красную планету верят 53% респондентов с неполным средним образованием и 54% участников опроса с высшим и незаконченным высшим образованием. Больше всего верит в освоение Марса молодёжь от 18 до 24 лет — 73%.

Согласно действующим международным соглашениям, ресурсы Луны не могут принадлежать никаким странам. Однако в последние годы в некоторых странах зазвучали призывы к приватизации космических ресурсов. Так, в 2020 году занимавший в то время пост главы Белого дома Дональд Трамп подписал указ о праве американцев на промышленную разведку и добычу ресурсов в космическом пространстве.

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Проведённый ВЦИОМ опрос показал, что среди россиян наибольшей популярностью пользуется идея разделения лунных ресурсов поровну между всеми земными государствами в случае, если освоение Луны всё же будет начато. Такого мнения придерживаются 44% участников исследования. С тем, что ресурсы должны принадлежать странам, которые первыми заявят о своём праве на них, согласны 27% россиян, ещё 5% респондентов ответили, что лунные ресурсы не должны принадлежать никому. При этом из респондентов с незаконченным средним образованием за равномерное распределение ресурсов выступает 34% участников, а среди респондентов с высшим образованием — 44%.

Исследование также показало, сколько россиян мечтали когда-либо стать космонавтами. Положительный ответ на этот вопрос дали 23% участников, 76% респондентов ответили отрицательно.

Среди людей с неполным средним образованием о космических полётах в детстве мечтали 26%, а среди респондентов с неоконченным высшим образованием — 25%. Среди молодых людей 18–24 лет таких мечтателей оказалось 28%. А больше всего о полёте на орбиту в детстве мечтали те россияне, которым сейчас 35—44 года, — в этой группе положительный ответ дали 29% участников опроса. Меньше всего мечтавших полететь в космос оказалось среди респондентов в возрасте 60 лет и старше — только 16%.

«Со времён ИСЗ-1 и Юрия Гагарина мы тесно включены в «космический контекст» и продолжаем эмоционально воспринимать достижения и неудачи российских конструкторов и космонавтов. Это подтверждают новые поколения россиян, мечтающие о космических полётах ничуть не меньше, чем их отцы и деды», — отметил в комментарии RT директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов.