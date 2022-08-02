Исследование ВЦИОМ: треть россиян верят, что Солнце вращается вокруг Земли

Доля россиян с высоким уровнем научной грамотности постепенно увеличивается. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого ВЦИОМ. Так, процент людей, верящих, что ГМО-продукты могут вызывать рак, снизился за восемь лет с 67 до 44%, а доля респондентов, считающих, что Земля совершает полный оборот вокруг Солнца за месяц, снизилась за 11 лет с 20 до 12%. При этом число россиян, согласных с тем, что Солнце вращается вокруг Земли, растёт — сейчас такого мнения придерживаются 35% жителей страны. Вопреки распространённым стереотипам, самый высокий уровень научной грамотности демонстрирует молодёжь — респонденты в возрасте 18–24 лет. А самый низкий — пожилые жители сельской местности.

Каждый третий россиянин считает, что Солнце вращается вокруг Земли (35%), примерно каждый пятый — что первые люди жили одновременно с динозаврами (21%), а 44% жителей страны убеждены, что генно-модифицированные продукты вызывают рак.

Такие результаты были получены Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по итогам социологического опроса. Об этом RT сообщила пресс-служба центра.

В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Опрос проводился методом телефонного интервью по стратифицированной (охватывающей разные слои и группы. — RT) случайной выборке.

В рамках исследования респонденты отвечали на шесть вопросов. С утверждением о том, что Солнце вращается вокруг Земли, согласились 35% опрошенных, не согласились 61%, а затруднились с ответом 4%. Для сравнения, во время аналогичного опроса, проведённого в 2007 году, с ложным утверждением согласились 28% респондентов, в 2011-м — 32%.

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Зато с тем, что«полный оборот вокруг Солнца Земля совершает за один месяц», сейчас согласились только 12% респондентов. Отрицательный ответ дали 69%, затруднились с ответом 19% участников опроса. В 2011 году с этим ложным тезисом были согласны 20% россиян, а в 2007-м — 14%, сообщили в пресс-службе ВЦИОМ.

С утверждением, что радиоактивное молоко станет безопасным после кипячения, согласились лишь 7% жителей нашей страны. Сейчас этот показатель в два раза меньше, чем 15 лет назад.

В то, что люди когда-то сосуществовали на планете с динозаврами, верят 21% респондентов. Не согласны с тем, что «первые люди жили в ту же эпоху, что и динозавры», 66% участников опроса, 13% затруднились с ответом. При этом в 2007 году в этот антинаучный миф верили 30% россиян.

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44% россиян согласились с утверждением, согласно которому продукты с ГМО могут вызвать рак, не разделяют эту точку зрения 35% респондентов, 21% участников опроса затруднились с ответом. Статистика говорит о том, что представления россиян о вреде ГМО быстро меняются, растёт осведомлённость о генной инженерии. Для сравнения, в 2014 году в канцерогенность генно-модифицированных продуктов верили 67% жителей страны, а противоположную позицию занимали только 10% респондентов.

При этом с утверждением, что «продукты с ГМО помогут победить голод на Земле», сегодня согласны только 32% респондентов, в 2014 году положительно на этот вопрос ответили 38% участников исследования.

Как отмечают социологи, хотя многие россияне и продолжают придерживаться ложных представлений о том, что Солнце вращается вокруг Земли, по остальным вопросам доля некорректных ответов с годами снизилась. Это означает, что общий уровень научной грамотности населения постепенно растёт.

Специалисты ВЦИОМ также проанализировали корреляцию между возрастом, уровнем образования и источниками получения информации респондентами с количеством правильных ответов. Было выделено три группы по уровню научной грамотности.

21% участников правильно ответили только на два и менее вопросов из шести. Оказалось, что такой невысокий уровень научной грамотности характерен для россиян старше 60 лет, активных телезрителей, имеющих образование на уровне среднего и ниже, а также проживающих в сельской местности.

44% россиян, по данным ВЦИОМ, имеют средний уровень научной грамотности, в эту группу вошли респонденты, давшие три-четыре правильных ответа. Как правило, это люди старше 45 лет, имеющие среднее специальное образование и проживающие в небольших населённых пунктах.

АГН «Москва»

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Самый высокий уровень научной грамотности был зафиксирован центром среди молодёжи — респондентов в возрасте 18—24 лет. Доля участников, давших правильные ответы на пять-шесть вопросов, составила 35%. 49% людей в этой группе являются активными пользователями интернета, 45% имеют высшее образование, многие проживают в Москве и Санкт-Петербурге или же в Северо-Западном федеральном округе.

«По итогам опроса видно, что у россиян преобладает средний и низкий уровень научной грамотности. Такая же ситуация имеет место во многих странах мира: антинаучные взгляды устойчиво мешают не только просвещению, но и — как мы могли недавно наблюдать — проведению антипандемийных мер, вакцинации и т. п.», — отметила руководитель департамента издательских программ ВЦИОМ Анна Кулешова.