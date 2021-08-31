В России предложили лицензировать лекторскую деятельность для борьбы с лженаукой

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Анастасия Румянцева
Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил запретить свободную лекционную деятельность без обязательной аккредитации лекторов с целью пресечения распространения лженауки. Копии обращений на имя министра науки и высшего образования и руководителя Рособрнадзора есть в распоряжении RT.
В России предложили лицензировать лекторскую деятельность для борьбы с лженаукой
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По словам Петрова, в последние годы в России большой популярностью среди населения пользуются разного рода курсы, лекции с целью повышения уровня образования или получения новых специальных знаний.

Если гражданин пользуется услугами государственных образовательных учреждений либо аккредитованных заведений, то такое стремление к знаниям можно только приветствовать, уверен он.

При этом собеседник RT отметил, что многие россияне обращаются к «сомнительным лекторам», которые не имеют каких-либо разрешений и лицензий на осуществление подобной деятельности.

Как подчеркнул общественник, зачастую они рассказывают об «антинаучных и даже вредных вещах».

Например, как объяснил Петров, подобные «блогеры-просветители» в своих лекциях могут вводить аудиторию в заблуждение или распространять ложную информацию.

«Прошу Вас рассмотреть идею об опосредованном запрете свободной (нелицензируемой государственными органами) лекционной деятельности через процедуру обязательной аккредитации лекторов в любом научном центре, вузе или НИИ нашей страны», — говорится в тексте обращения.

Кроме того, по словам общественного деятеля, чтобы «пресечь распространение лженауки в интернете», соответствующий контент следует помечать специальными предупреждающими сообщениями.

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