В России предложили заморозить цены на цветы перед 1 сентября

Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил рассмотреть идею внедрения ежегодной практики заморозки цен в период с конца августа до середины сентября на самые популярные «школьные» сорта цветов. Копия обращения на имя министра промышленности и торговли Дениса Мантурова есть в распоряжении RT.

Петров назвал затратным для родителей учеников процесс подготовки ребёнка к учебному году. Особенно, как подчеркнул общественный деятель, для семей, где несколько детей ходят в школу.

Безусловно, меры, принимаемые правительством в части поддержки таких семей, снижают финансовую нагрузку на родителей, но утверждать, что сборы детей в школу не перегружают семейные бюджеты, ещё рано, добавил он.

При этом он пояснил, что часто недобросовестные продавцы и поставщики цветов пользуются ажиотажем и взвинчивают цены на цветы в несколько раз перед 1 сентября.

«В данной связи прошу Вас рассмотреть идею о внедрении ежегодной практики заморозки цен в период конца августа — середины сентября на самые популярные «школьные» сорта цветов с целью пресечения несправедливого обогащения «цветочных магнатов» и обеспечения доступа россиян к покупке цветов по разумным ценам», — говорится в тексте обращения.

По его словам, данная мера будет «способствовать нормализации социального климата в стране, а также будет служить интересам миллионов российских семей».

Ранее сообщалось, что в России единовременные выплаты получили родители 17,4 млн детей школьного возраста.