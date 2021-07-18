Правительство выделило более 204 млрд рублей для выплат на школьников

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Правительство России выделило более 204 млрд рублей для выплат на школьников: согласно указу президента Владимира Путина, все семьи, в которых растут дети школьного возраста, к началу учебного года получат по 10 тыс. рублей на каждого такого ребёнка.
Правительство выделило более 204 млрд рублей для выплат на школьников
  • РИА Новости

«Родители начнут получать выплаты уже с середины августа. Так, чтобы они спокойно могли купить своим детям всё необходимое для школы», — приводит пресс-служба правительства слова премьер-министра Михаила Мишустина.

Единовременную выплату могут получить родители, усыновители, опекуны, попечители детей от шести до 18 лет, если ребёнку исполнилось шесть лет до 1 сентября 2021 года (включительно), уточнили в правительстве.

Приём заявлений на выплату начался 15 июля и продлится до 1 ноября. Подать их можно на портале госуслуг или лично в территориальном отделении Пенсионного фонда России.

2 июля президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 10 тыс. рублей семьям с детьми школьного возраста. 

Установить её российский лидер предложил в послании Федеральному собранию 21 апреля.

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