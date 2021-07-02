Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми

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RT
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 10 тыс. рублей семьям с детьми. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

Согласно документу, выплата должна быть произведена в августе — декабре 2021 года.

Ранее правительство скорректировало проект указа, распространив его действие на всех, кто пойдёт в первый класс в шесть лет. 

Установить единовременную выплату семьям с детьми школьного возраста российский лидер предложил в своём послании Федеральному собранию 21 апреля.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков уточнял, что на неё смогут претендовать порядка 17 млн детей. Для получения этой суммы необходимо подать заявление — это можно сделать как в письменном виде в МФЦ, отделении ПФР или органах соцзащиты, так и онлайн.

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