Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми
- РИА Новости
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Согласно документу, выплата должна быть произведена в августе — декабре 2021 года.
Ранее правительство скорректировало проект указа, распространив его действие на всех, кто пойдёт в первый класс в шесть лет.
Установить единовременную выплату семьям с детьми школьного возраста российский лидер предложил в своём послании Федеральному собранию 21 апреля.
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков уточнял, что на неё смогут претендовать порядка 17 млн детей. Для получения этой суммы необходимо подать заявление — это можно сделать как в письменном виде в МФЦ, отделении ПФР или органах соцзащиты, так и онлайн.