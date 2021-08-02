Единовременные выплаты получили родители 17,4 млн школьников

В России единовременные выплаты получили родители 17,4 млн детей школьного возраста. Об этом сообщил российский министр труда Антон Котяков.

«В соответствии с поручением президента перечисление средств началось досрочно — 2 августа. Средства уже смогли получить большинство родителей, направивших заявления в Пенсионный фонд», — цитирует ТАСС Котякова.

Как отмечается, по состоянию на вечер понедельника, 2 августа, выплаты получили родители, воспитывающие 17,4 млн детей.

Глава Минтруда уточнил, что приём заявлений и их обработка продолжается.

В России 2 августа началось осуществление единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей на детей школьного возраста.

18 июля сообщалось, что правительство России выделило более 204 млрд рублей для выплат на школьников.