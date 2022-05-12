Безопасность на орбите: российские учёные разработали роботизированный комплекс для спасения космонавтов
- РИА Новости
- © Пресс-служба «Роскосмоса»
Учёные из Самарского национального исследовательского университета имени С.П. Королёва разработали и запатентовали проект роботизированного наноспутникового комплекса для автоматического спасения космонавтов в открытом космосе. Об этом сообщает пресс-служба университета.
В комплекс входят автоматизированная система управления, высокоточное пусковое следящее устройство, электромеханическая лебёдка с запасом спасательного троса, устройство отделения наноспутника и наноспутник с блоком маневрирования.
«Наша разработка может устанавливаться на борту орбитальных станций и предназначена для спасения космонавта, оказавшегося во время работ в открытом космосе в опасной ситуации — с отстегнувшимся страховочным фалом. Когда космонавты перемещаются по внешней поверхности станции, они цепляют фалы к специальным поручням и скобам, иногда карабин фала приходится перецеплять, и если будет допущена оплошность или крепление подведёт и этот трос случайно отстегнётся, то космонавт начнёт отдаляться от станции и может через несколько часов погибнуть, когда в скафандре закончится запас кислорода», — рассказал заведующий межвузовской кафедрой космических исследований Самарского университета им. Королёва профессор Игорь Белоконов.
- Учёные Самарского университета демонстрируют фрагмент роботизированного комплекса
- © Самарский университет им. Королёва
Исследователи отмечают, что за минувшие десятилетия было создано немало устройств для перемещения космонавтов в космосе. Так, ранее были изобретены реактивные двигатели в виде ранца, закреплённые на скафандре. Их недостатком считается массивность, это мешает космонавту во время работы в космосе. Кроме того, такие устройства требуют ручного управления, если космонавт потеряет сознание, он не сможет использовать реактивный ранец, чтобы вернуться на орбитальную станцию.
По словам исследователей, при потере космонавтом контакта с кораблём роботизированный комплекс автоматически или по команде космонавта-наблюдателя активирует режим «спасение» и оперативно рассчитает оптимальную траекторию перехвата космонавта. После этого будет запущен наноспутник со спасательным тросом. При подлёте к космонавту устройство автоматически или в ручном режиме состыковывается со скафандром, после чего включается лебёдка, наматывающая трос, и космонавт возвращается на борт корабля.
Самарский университет им. Королёва планирует в ближайшее время обратиться в «Роскосмос» с предложением включить спасательный комплекс в структуру будущей Российской орбитальной служебной станции (РОСС), которая заменит МКС.