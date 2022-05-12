Безопасность на орбите: российские учёные разработали роботизированный комплекс для спасения космонавтов

Российские учёные разработали проект роботизированного комплекса для спасения космонавтов, оказавшихся в опасной ситуации в открытом космосе. Комплекс включает в себя наноспутник, соединённый с бортом космической станции тросом. Наноспутник отправляется за улетающим от станции космонавтом, автоматически стыкуется с его скафандром и буксирует к станции. Исследователи намерены предложить оснастить этой спасательной установкой будущую орбитальную станцию РОСС, которая заменит МКС.

Учёные из Самарского национального исследовательского университета имени С.П. Королёва разработали и запатентовали проект роботизированного наноспутникового комплекса для автоматического спасения космонавтов в открытом космосе. Об этом сообщает пресс-служба университета.

В комплекс входят автоматизированная система управления, высокоточное пусковое следящее устройство, электромеханическая лебёдка с запасом спасательного троса, устройство отделения наноспутника и наноспутник с блоком маневрирования.

«Наша разработка может устанавливаться на борту орбитальных станций и предназначена для спасения космонавта, оказавшегося во время работ в открытом космосе в опасной ситуации — с отстегнувшимся страховочным фалом. Когда космонавты перемещаются по внешней поверхности станции, они цепляют фалы к специальным поручням и скобам, иногда карабин фала приходится перецеплять, и если будет допущена оплошность или крепление подведёт и этот трос случайно отстегнётся, то космонавт начнёт отдаляться от станции и может через несколько часов погибнуть, когда в скафандре закончится запас кислорода», — рассказал заведующий межвузовской кафедрой космических исследований Самарского университета им. Королёва профессор Игорь Белоконов.

Учёные Самарского университета демонстрируют фрагмент роботизированного комплекса

© Самарский университет им. Королёва

Исследователи отмечают, что за минувшие десятилетия было создано немало устройств для перемещения космонавтов в космосе. Так, ранее были изобретены реактивные двигатели в виде ранца, закреплённые на скафандре. Их недостатком считается массивность, это мешает космонавту во время работы в космосе. Кроме того, такие устройства требуют ручного управления, если космонавт потеряет сознание, он не сможет использовать реактивный ранец, чтобы вернуться на орбитальную станцию.

По словам исследователей, при потере космонавтом контакта с кораблём роботизированный комплекс автоматически или по команде космонавта-наблюдателя активирует режим «спасение» и оперативно рассчитает оптимальную траекторию перехвата космонавта. После этого будет запущен наноспутник со спасательным тросом. При подлёте к космонавту устройство автоматически или в ручном режиме состыковывается со скафандром, после чего включается лебёдка, наматывающая трос, и космонавт возвращается на борт корабля.

Самарский университет им. Королёва планирует в ближайшее время обратиться в «Роскосмос» с предложением включить спасательный комплекс в структуру будущей Российской орбитальной служебной станции (РОСС), которая заменит МКС.