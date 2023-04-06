Новые космохимические данные: российские учёные подтвердили гипотезу параллельного развития Луны и Земли

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Екатерина Кийко, Надежда Алексеева
Российские геохимики нашли новые доказательства теории, согласно которой Луна возникла одновременно с Землёй из одного газопылевого облака. На это указывают новые космохимические данные, а также результаты компьютерного моделирования. Эта теория была выдвинута академиком Эриком Галимовым как альтернативная популярной ударной теории. Сторонники последней утверждают, что Луна возникла после удара крупного небесного тела о молодую Землю.
Новые космохимические данные: российские учёные подтвердили гипотезу параллельного развития Луны и Земли
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  • © shngchuan gao qiu / EyeEm

Учёные из ГЕОХИ РАН выдвинули альтернативу популярной теории происхождения Луны в результате удара другого небесного тела о Землю. Специалисты привели ряд аргументов и использовали компьютерную модель, которая доказывает, что Луна и Земля образовались одновременно из газопылевого облака и развивались параллельно. Об этом RT сообщили в пресс-службе института. Результаты исследования опубликованы в сборнике Advances in Geochemistry, Analytical Chemistry, and Planetary Sciences издательства Springer Nature.

Есть множество теорий происхождения естественного спутника Земли — Луны. Согласно самой популярной гипотезе ударного формирования, Луна возникла в результате столкновения молодой Земли с другим протопланетным объектом, сходным по размеру с Марсом. От Земли откололся кусок мантии, который впоследствии сформировался как отдельное обеднённое железом, водой и газами небесное тело.

Однако есть другая модель, согласно которой формирование Луны и Земли происходило одновременно из общего газопылевого облака. Автор этой теории — советский геохимик, академик РАН Эрик Галимов. Ещё в 1970-е годы он совместно с коллегами из ГЕОХИ РАН изучил химический состав лунных грунтов, доставленных космическими станциями Луна-20 и Луна-24. Учёный заметил, что химический состав кислорода и ряда других элементов пород Луны и Земли совпадает, что не соответствует модели мегаудара, так как вещество Луны должно было унаследовать изотопный состав ударившего тела. Эрик Галимов скончался в 2020 году, но коллеги из ГЕОХИ продолжили искать новые научные доказательства в пользу выдвинутой им теории происхождения Луны.

  • Формирование Земли и Луны из общего газопылевого облака: численное моделирование (совместно с Кривцовым А.М.)
  • © ГЕОХИ РАН

В новом исследовании были получены новые космохимические данные и разработана компьютерная модель, которая показала, что при наличии определённых условий Луна и Земля действительно могли сформироваться из космического вещества, находившегося на одинаковом расстоянии от Солнца в протопланетном облаке.

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Как отметили авторы работы, на начальном этапе обе планеты представляли собой два протопланетных сгустка, которые в начале развития были обеднены химическими веществами. Однако в какой-то момент один из фрагментов, который был больше по размерам (будущая Земля), начал расти и притягивать к себе большую часть протопланетного вещества. В результате меньший (будущая Луна) незначительно менял свой состав и остановился в развитии.

По словам учёных, для детального исследования теории возникновения Луны из газопылевого облака необходимо построить более подробную модель процессов, происходящих в протопланетном диске, которая будет включать оценку изменений температуры и давления во времени и пространстве.

Новые данные могут помочь в исследовании экзопланет с похожей моделью развития, и их также можно будет использовать при поиске и добыче полезных ископаемых с Луны.

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