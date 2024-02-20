Вычислить будущее: учёные создали математическую модель для прогнозирования изменений биосферы и климата Земли
Учёные спрогнозировали изменение биосферы под воздействием климата
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- © Kara Capaldo
Учёные из Института проблем машиноведения РАН совместно с коллегами из Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета ЛЭТИ, Новгородского центра развития инноваций и промышленности и Нортумбрийского университета (Великобритания) создали математическую модель, которая позволяет спрогнозировать, как будут меняться экосистемы в разных районах планеты в случае тех или иных климатических изменений, а также взаимосвязи этих процессов. Об этом RT сообщила пресс-служба ИПМаш РАН. Результаты исследования опубликованы в журнале Applied Mathematical Modelling.
Как напоминают авторы работы, изменение климата на планете влечёт за собой перемены и для экосистемы, и для биосферы — флоры и фауны. Существует и обратная связь, поскольку живые организмы тоже способны оказывать сильное воздействие на климат.
- Водорослевой строматолит
- Gettyimages.ru
- © Layne Kennedy
Так, на протяжении первой половины истории Земли в её атмосфере практически не было кислорода, она состояла в основном из углерода и метана. Метаболизм большинства микроорганизмов, населявших тогда планету, был завязан на аноксигенный фотосинтез без участия кислорода. Однако со временем климатические изменения привели к росту популяций микроорганизмов, продуцирующих кислород.
Его концентрация в атмосфере выросла настолько, что стало возможным интенсивное развитие многоклеточных форм жизни. Вместе со сменой климата изменилась и биосфера. Анаэробные бактерии, гибнущие в присутствии кислорода, оказались вытеснены в болота и на дно водоёмов.
Связь между климатом и биосферой существует и сегодня. Например, из-за глобального потепления в сибирских болотах активно растут популяции бактерий, вырабатывающих метан, который обладает даже более выраженным парниковым эффектом, чем углекислый газ. Таким образом, живые организмы способны оказывать воздействие на климат — и наоборот.
Авторы исследования заложили в математическую модель ряд взаимосвязей между климатом и биосферой. За счёт этого модель позволяет предсказать стабильность тех или иных биомов — отдельных географических регионов со специфическим климатом, растительностью и животным миром в разных климатических условиях. Модель протестирована на примере биома широколиственного леса и пригодна для описания изменений биосферы и климатических изменений в прошлом и прогнозирования будущих изменений.
- Широколиственный лес
- Gettyimages.ru
- © Anthony SEJOURNE
«Модель предложена для растительных биомов — тундры, леса, степи и так далее. Наши уравнения описывают изменение границы биома при изменении температуры и осадков. По палеонтологическим данным мы можем проследить, как проходил процесс изменения биомов, а также связь этого процесса с климатом в прошлом, примерно 30 млн лет назад. А настроив параметры соответствующим образом, мы можем предсказать и будущее», — пояснил ведущий научный сотрудник лаборатории математического моделирования волновых процессов ИПМаш РАН Сергей Вакуленко.
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