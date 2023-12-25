Глобальный процесс: на Кольском полуострове почти вдвое выросло число загрязнённых природной органикой озёр
В Арктике снизилось количество не загрязнённых органикой водоёмов
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Учёные из лаборатории эволюционной биогеохимии и геоэкологии Института геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского Российской академии наук (ГЕОХИ РАН) подвели итоги 30-летнего мониторинга состояния озёр на Кольском полуострове в Арктике. Специалисты установили, что по мере увеличения среднегодовых температур из-за глобального потепления в водоёмы поступает всё больше органического вещества, фосфора и азота. Об этом RT сообщила пресс-служба ГЕОХИ. Исследование поддержано грантом РНФ. Результаты опубликованы в журнале «Геохимия».
Как отметили авторы работы, в Арктическом регионе в пределах материковых тундр и на островах расположено множество малых озёр, большую часть года скрытых подо льдом. Такие озёра прежде были «малопродуктивными» — с крайне низкими содержаниями органических веществ и биогенных элементов. Однако за последние годы ситуация изменилась. Это показали итоги мониторинга, который на протяжении последних 30 лет проводила команда учёных на Кольском полуострове.
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Целью исследователей было выявить долговременные изменения содержания биогенных элементов и органического вещества в озёрах Кольского Севера, а также дать оценку влияния на них глобального потепления.
«Анализ собранных данных показал, что за последние 20 лет в регионе заметно снизилось количество водоёмов с низким содержанием биогенных веществ и на 45% увеличилось число так называемых более продуктивных озёр», — отметила в беседе с RT руководитель отдела биогеохимии и экологии ГЕОХИ РАН член-корреспондент Татьяна Моисеенко.
Изменения были зафиксированы в тех водоёмах, которые находятся на большом удалении от населённых пунктов и промышленных объектов. Это означает, что причиной такого явления стали не промышленные и хозяйственно бытовые стоки загрязняющих веществ, а глобальные климатические изменения — рост среднегодовых температур воздуха. Глобальное потепление меняет водоёмы, в частности, приводит к биогеохимической миграции фосфора, а также органического вещества с водосборов.
«Наши расчёты показали, что к последнему десятилетию произошло увеличение потоков фосфора с водосборной площади с более высокой интенсивностью, особенно в озёра лесотундровой и северо-таёжной зон», — добавила Моисеенко.
Напомним, загрязнение природных водоёмов органическими веществами, а также фосфором и азотом способно нарушать функционирование экосистемы, может привести к более интенсивному развитию сине-зелёных водорослей, то есть «цветению» вод, к ухудшению качества вод и изменению биоразнообразия в водных системах арктических регионов.
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