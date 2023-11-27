«Циклоны будут более разрушительными»: российский климатолог — о шторме на юге России

В ночь на 27 ноября на Крым обрушился самый мощный шторм за всю историю наблюдений. По словам властей, подобной бури полуостров ещё не видел. Ураган также затронул Краснодарский край и Ростовскую область. В беседе с RT исполняющий обязанности директора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов отметил, что причиной возникновения циклона, принёсшего бурю, могут быть температурные контрасты, связанные с сезонными изменениями в осенне-зимний период. По словам специалиста, следует заранее закладывать риски подобных природных аномалий в работу строительной отрасли, энергетики и других сфер экономики.

— В ночь с 26 на 27 ноября на Крым обрушился самый мощный шторм за всю историю наблюдений. Откуда и почему пришла эта буря? Какова климатическая механика этого явления?

— Здесь уместно сначала поговорить о метеорологической механике, потому что климат — это средняя погода за несколько десятилетий. В данном случае мы имели дело с интенсивным циклоном, который прошёл со стороны юго-запада над Чёрным морем и привёл к таким катаклизмам.

Сейчас переходный период от осени к зиме, вода в океане пока не остыла, а воздух над континентальной зоной уже активно охлаждается. Это приводит к сильным температурным контрастам и к неустойчивости атмосферы. В результате в это время года часто генерируются циклоны. Это если говорить о событиях минувшей ночи с метеорологической точки зрения.

РИА Новости

© Макс Ветров

А если говорить уже с более глобальных, климатических позиций, то известно, что с 1970-х годов Чёрное море потеплело примерно на два градуса. Соответственно, с его поверхности испарение идёт более интенсивно. И когда над морем проходит циклон, он зачёрпывает больше воды в виде водяного пара, который движется и крутится вместе с этим циклоном в вихре. Это придаёт циклону экстремальность, поскольку водяной пар обладает большой энергией.

— Раз причина — нарастающие климатические изменения, значит, подобные бури будут повторяться?

— Прошедший циклон, конечно, ещё предстоит исследовать, чтобы определить роль глобального потепления в данном случае. Для этого учёным будет нужно использовать климатические модели. Однако даже без этого понятно, что при потеплении климата испарений с поверхности океана будет больше и циклоны такого типа будут более разрушительными. В последние годы на планете увеличивается температура воздуха, растёт температура морей и океанов, в том числе Чёрного и Средиземного морей — основных источников влаги в Черноморском регионе. Так что тенденция к более интенсивным циклонам укладывается в концепцию глобального потепления.

Приведу такой пример. Когда мы исследовали причины экстремальных осадков, которые привели к сильнейшему наводнению в Крымском районе Краснодарского края в 2012 году, выяснилось, что эти экстремальные погодные проявления действительно были вызваны глобальным потеплением. Мы смоделировали циклон, который прошёл тогда над Крымском, в температурных условиях 2012 года и 1980-х годов, и стало очевидно, что в прошлом точно такой же циклон не вызвал бы таких разрушительных последствий.

Вид на город Крымск, пострадавший от наводнения

РИА Новости

© Пресс-служба МЧС России

— Оказывают ли какое-то тормозящее влияние на потепление те меры, которые принимаются сегодня в мире, или без них процесс шёл бы ещё быстрей?

— Те меры, которые принимаются сейчас, окажут воздействие лишь в перспективе 20—30 лет. И это при условии, что все страны будут проводить активную политику по снижению выбросов. Но, откровенно говоря, пока заметной тенденции к этому в мире не наблюдается, а ведь именно это является главной мерой борьбы с глобальным потеплением. Да, в 2015 году страны подписали Парижское соглашение, взяли на себя обязательство снизить выбросы парниковых газов, чтобы прийти к углеродной нейтральности. Но пока мы не видим значительного эффекта, и я не уверен, что эта цель вообще будет достигнута.

— Не пора ли экстренным службам, строителям и коммунальным службам закладывать заранее в свои рабочие планы такие аномалии?

— Пора. И мы давно говорим, что, помимо усилий по снижению антропогенного воздействия на климат, нужно уже сейчас принимать меры по адаптации и предотвращению рисков. То есть необходимо уже сейчас учитывать вероятность погодных аномалий при планировании в разных сферах. Но это, конечно, требует финансовых вложений, поэтому нужны решения на государственном уровне.

Нужно просто учитывать фактор изменения климата в планах долгосрочного развития, в нормативах для строительства и т. д. Нужно осознать, что такие события будут повторяться всё чаще. Повторюсь: между нынешней бурей и наводнением в Крымске — только 11 лет, при этом ранее такие события происходили раз в несколько десятилетий. Для таких чувствительных к климатическим изменениям регионов нужно особенно внимательно оценивать будущие риски, чтобы они были правильно подготовлены к повторению таких проявлений стихии.