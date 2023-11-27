«Погодные условия достаточно тяжёлые»: как борются с последствиями крупного снегопада в столичном регионе

В столичном регионе в ночь на 27 ноября прошёл сильный снегопад. Как заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, он был самым мощным за 40 лет наблюдений. По оценкам подмосковного Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры, в Москве за сутки выпало 35% месячной нормы осадков, в Подмосковье — 56%. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал текущие погодные условия тяжёлыми и объявил о привлечении к уборке города, помимо коммунальщиков, ещё около 10—12 тыс. сотрудников служб, в том числе «Мосводоканала» и «Мосгаза».

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что для уборки снега в столице, помимо коммунальщиков, будут привлечены сотрудники других служб.

«В Москве в эти дни рекордные снегопады. Сегодня потепление, а потом всю неделю снова будет идти снег. Погодные условия достаточно тяжёлые, коммунальщики работают на пределе своих сил», — написал мэр в Telegram.

Он добавил, что для уборки снега и наведения порядка в столице будут дополнительно привлечены ещё около 10—12 тыс. сотрудников других служб, в том числе «Мосводоканала» и «Мосгаза».

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв назвал прошедший в регионе снегопад самым сильным за последние 40 лет.

«В регионе самый мощный снегопад за последние 40 лет. Всю ночь дороги и улицы чистили почти 3 тыс. человек, больше 2 тыс. единиц техники. Работы не останавливаются ни на минуту», — написал Воробьёв в Telegram.

По его словам, особое внимание служб уделяeтся маршрутам oбщественного транспорта. Как отметил Воробьёв, самые сложные ситуации по oчистке дорог наблюдались в Мoжайске, Лeнинском, Лобне и Подольске, туда были нaправлены дополнительные cилы.

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области заявили, что в столице за сутки выпало 35% месячной нормы осадков, в Подмосковье — 56%.

Согласно приведённым министерством данным, в устранении последствий непогоды участвуют более 1,5 тыс. дорожных рабочих, задействовано около 670 единиц спецтехники.

«Дорожные службы ведут взаимодействие с экстренными службами, чтобы обеспечить безопасный проезд транспорта», — говорится в сообщении.

В Главном управлении МЧС России по Москве в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями порекомендовали водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных манёвров, в том числе обгонов, перестроений и опережений. Наряду с этим автомобилистам рекомендуется парковать транспорт вдали от деревьев.

Пешеходам в МЧС посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, а также не оставлять детей без присмотра.

В Комплексе городского хозяйства Москвы подчеркнули, что в городе повсеместно проводятся работы по очистке от снега улично-дорожной сети, тротуаров и дворовых территорий.

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Кроме того, в течение всего светового дня в городе планируется проведение работ по очистке от снега и наледи с кровли многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков.

В Московской железной дороге заявили о переходе на усиленный режим работы на фоне снегопада.

«Очистка пути от снега осуществлялась всю ночь. В настоящее время на линии работает более 50 единиц спецтехники, задействовано порядка 1,5 тыс. человек», — заявили в пресс-службе МЖД.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал, что центр циклона, обрушившего снегопады на столичный регион, миновал широту Москвы и направляется на северо-запад европейской территории.

«Сильные снегопады потихонечку тянутся к Санкт-Петербургу, Великому Новгороду, Петрозаводску. Вот сюда перемещается самая неблагоприятная непогода», — подчеркнул он.

Синоптик отметил, что в центральных областях России — от Брянска до Владимира — осадки будут продолжаться.

«На юге тоже в течение сегодняшнего дня температура невысокая, но осадки почти прекратятся и ветер ослабеет до 5—10 м/с, с порывами до 15 м/с. Но это ослабление будет кратковременным. К вечеру вторника подойдёт следующий южный циклон. Снова осадки, ветер южный, юго-восточный с переходом на западный. Его порывы будут достигать 20—25 м/с», — считает Шувалов.

Он добавил, что речь идёт не о таком сильном циклоне, как 26 ноября, «но всё же подготовиться стоит». По словам синоптика, в четверг и пятницу, 30 ноября и 1 декабря, будет более спокойная погода.