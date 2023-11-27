Синоптик Шувалов спрогнозировал температурные качели на неделе в Москве

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в Москве на этой неделе будут наблюдаться перепады температуры из-за очередного южного циклона.

Во вторник, 28 ноября, температура в столице опустится до -4…-7 °С, к утру среды, 29 ноября, понизится ещё — до -15 °С, а днём вновь повысится — до -5 °С, сообщил он в беседе с телеканалом «360».

Также, по его словам, циклон принесёт снегопад, который будет продолжаться в течение дня 29 ноября. Снега в этот день выпадает ещё максимум 6—7 мм.

На выходных синоптик спрогнозировал понижение температуры до -18 °С.

Ранее Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о дальнейшем движении циклона, который принёс разрушения на Черноморское побережье России.