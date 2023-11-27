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Синоптик Шувалов рассказал о снегопадах в Петербурге и Новгороде

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Анастасия Белоусова
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о дальнейшем движении циклона, который принёс разрушения на Черноморское побережье России.
Синоптик Шувалов рассказал о снегопадах в Петербурге и Новгороде
  • Gettyimages.ru

«Практически центр этого циклона миновал широту Москвы и направляется на северо-запад европейской территории. Сильные снегопады потихонечку тянутся к Санкт-Петербургу, Великому Новгороду, Петрозаводску. Вот сюда перемещается самая неблагоприятная непогода», — подчеркнул он.

Синоптик отметил, что в центральных областях России — от Брянска до Владимира — осадки будут продолжаться.

«На юге тоже в течение сегодняшнего дня температура невысокая, но осадки почти прекратятся и ветер ослабеет до 5—10 м/с, с порывами до 15 м/с. Но это ослабление будет кратковременным. К вечеру вторника подойдёт следующий южный циклон. Снова осадки, ветер южный, юго-восточный, с переходом на западный. Его порывы будут достигать 20—25 м/с. Не такой сильный циклон, как вчера, но всё же подготовиться стоит. В четверг и пятницу будет более спокойная погода», — считает Шувалов.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о планах ввести режим ЧС в городе из-за непогоды.

Также стало известно об одном погибшем из-за шторма в Крыму.

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