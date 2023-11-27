Один человек погиб в Крыму из-за непогоды
- © Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева
«Есть погибший. Предварительно, это село Морское под Судаком, человек вышел смотреть на волны и, к сожалению, трагически погиб», — цитирует его ТАСС.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о гибели более 500 морских животных в результате затопления одного из залов морского аквариума-музея.
В МЧС России сообщили об эвакуации 35 человек из-за непогоды в Севастополе.
Ещё более 140 человек эвакуировали из Евпатории на фоне шторма.