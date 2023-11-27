Один человек погиб в Крыму из-за непогоды

Один человек погиб из-за непогоды в Крыму. По предварительным данным, ЧП случилось под Судаком, заявил советник главы Республики Крым Олег Крючков в эфире телеканала «Россия 24».

«Есть погибший. Предварительно, это село Морское под Судаком, человек вышел смотреть на волны и, к сожалению, трагически погиб», — цитирует его ТАСС.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о гибели более 500 морских животных в результате затопления одного из залов морского аквариума-музея.

В МЧС России сообщили об эвакуации 35 человек из-за непогоды в Севастополе.

Ещё более 140 человек эвакуировали из Евпатории на фоне шторма.