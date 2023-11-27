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Один человек погиб в Крыму из-за непогоды

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Один человек погиб из-за непогоды в Крыму. По предварительным данным, ЧП случилось под Судаком, заявил советник главы Республики Крым Олег Крючков в эфире телеканала «Россия 24».
Один человек погиб в Крыму из-за непогоды
  • © Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

«Есть погибший. Предварительно, это село Морское под Судаком, человек вышел смотреть на волны и, к сожалению, трагически погиб», — цитирует его ТАСС.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о гибели более 500 морских животных в результате затопления одного из залов морского аквариума-музея.

В МЧС России сообщили об эвакуации 35 человек из-за непогоды в Севастополе.

Ещё более 140 человек эвакуировали из Евпатории на фоне шторма.

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