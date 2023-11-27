RT в Telegram
Подпишись

В севастопольском аквариуме-музее затопило зал, погибли более 500 животных

Короткая ссылка
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о гибели более 500 морских животных в результате затопления одного из залов морского аквариума-музея.
В севастопольском аквариуме-музее затопило зал, погибли более 500 животных
  • © Официальный канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

«В ФИЦ ИнБЮМе пострадали четыре научные лаборатории, нанесён серьёзный ущерб. В севастопольском морском аквариуме-музее затопило третий зал — погибли свыше 500 морских животных», — заявил он.

Кроме того, по словам губернатора, в радиобиологическом корпусе произошло обрушение причальной стенки.

Ранее в МЧС России сообщили об эвакуации 35 человек из-за непогоды в Севастополе.

Ещё более 140 человек эвакуировали из Евпатории на фоне шторма.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить