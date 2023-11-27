Из Евпатории эвакуировали более 140 человек в связи со штормом

В МЧС России по Республике Крым сообщили об эвакуации более 140 человек из Евпатории на фоне шторма.

«Сотрудниками ведомства совместно с Росгвардией эвакуированы 142 человека из 40 подтопленных домов и приусадебных участков. Часть разместились у родственников, другие — в пункте временного размещения. В готовности находятся ещё два ПВР», — говорится в сообщении.

Для ликвидации последствий шторма в регионе задействовали 245 специалистов и 82 единицы техники.

Ранее сообщалось, что без электричества в Крыму остались почти 500 тыс. человек.

Также авария оставила более 6 тыс. жителей Владивостока без тепла и горячей воды.