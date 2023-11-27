Авария оставила более шести тысяч жителей Владивостока без тепла и горячей воды

Авария на магистральном трубопроводе оставила без теплоснабжения и горячей воды более 6 тыс. жителей Владивостока.

Об этом информирует прокуратура Приморья. По данным ведомства, в связи с инцидентом организована проверка. Ранее Южная Осетия осталась без электричества из-за непогоды. Также без электричества в Крыму осталось почти 500 тыс. человек.