Авария оставила более шести тысяч жителей Владивостока без тепла и горячей воды
Авария на магистральном трубопроводе оставила без теплоснабжения и горячей воды более 6 тыс. жителей Владивостока.
Об этом информирует прокуратура Приморья.
По данным ведомства, в связи с инцидентом организована проверка.
Ранее Южная Осетия осталась без электричества из-за непогоды.
Также без электричества в Крыму осталось почти 500 тыс. человек.
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