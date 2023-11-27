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Южная Осетия осталась без электричества из-за непогоды

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Южная Осетия осталась без электроснабжения из-за непогоды в Северной Осетии.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на ГУП «Энергоресурс — Южная Осетия».

«Из-за ураганного ветра, который бушует в Северной Осетии, произошло аварийное отключение линий электропередачи, по которой в Южную Осетию поступает электроэнергия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время Южная Осетия полностью обеспечивается электроэнергией за счёт линии электропередачи из Северной Осетии.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что пик шторма в Севастополе, согласно прогнозам, ещё впереди.

Также в грузовом порту Ялты из-за шторма оторвалась сухогрузная баржа.

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