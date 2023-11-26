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Без электричества в Крыму осталось почти 500 тысяч человек

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В Крыму из-за непогоды без электричества осталось 498 тыс. человек.

Об этом сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

«Отключено линий электропередачи 10 кВ — 166... населения — 498 тыс.», — написал он в Telegram.

Над устранением последствий непогоды работают 38 бригад.

Ранее министр по чрезвычайным ситуациям Крыма Сергей Садаклиев сообщил, что в республике в связи с непогодой сорвало порядка десяти крыш домов и повалило около 40 деревьев.

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что в связи с погодными условиями 27 ноября в Крыму объявлено выходным днём.

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