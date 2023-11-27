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В Подмосковье дорожные службы работают в усиленном режиме из-за снегопада

Губернатор Подмосковья Воробьёв заявил о самом мощном за 40 лет снегопаде

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал, что в регионе наблюдается самый мощный за последние 40 лет снегопад. По его словам, все дорожные службы перешли в усиленный режим работы.
В Подмосковье дорожные службы работают в усиленном режиме из-за снегопада
  • РИА Новости

«Всю ночь дороги и улицы чистили почти 3000 человек, более 2000 единиц техники», — цитирует губернатора телеканал «360».

По его словам, на особом контроле — маршруты общественного транспорта. В Можайск, Ленинский округ, Лобню и Подольск уже перебрасывают дополнительные силы.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что высота сугробов в Москве превысила 20 см.

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