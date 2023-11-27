В Подмосковье дорожные службы работают в усиленном режиме из-за снегопада
Губернатор Подмосковья Воробьёв заявил о самом мощном за 40 лет снегопаде
- РИА Новости
«Всю ночь дороги и улицы чистили почти 3000 человек, более 2000 единиц техники», — цитирует губернатора телеканал «360».
По его словам, на особом контроле — маршруты общественного транспорта. В Можайск, Ленинский округ, Лобню и Подольск уже перебрасывают дополнительные силы.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что высота сугробов в Москве превысила 20 см.