Синоптик Тишковец: высота сугробов в Москве превысила 20 см

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что высота сугробов в Москве превысила 20 см.

«В результате аномальных снегопадов на базовой столичной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова составляет 21 см, в Тушине — 19 см, на Балчуге — 22 см», — об этом он написал в своём Telegram.

По его словам, соответствующие показатели в три раза превышают климатическую норму, а также больше подходят для многолетних показателей первой декады января.

Вместе с этим он добавил, что в Московской области самые высокие сугробы наблюдаются в Михайловском и Ново-Иерусалиме — 24—25 см.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT рассказал о погоде до конца рабочей недели.