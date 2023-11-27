Синоптик Ильин: к концу недели снегопадов в Москве ждать не стоит

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT рассказал о погоде до конца рабочей недели.

Синоптик отметил, что южный циклон сегодня вечером будет покидать Московский регион.

«Мы начнём попадать в его холодную тыловую часть. После кратковременной оттепели снова начнут крепчать морозы. В предстоящую ночь в Москве и области морозы окрепнут до -6...-11 °С. Завтра днём температура — -2...-7 °С, в среду примерно такая же температура. Снег будет небольшой», — поделился он.

Ильин уточнил, что сегодня днём в Москве ожидается мокрый снег с дождём.

«Образуется корочка, достаточно сложная дорожная обстановка установится. К концу недели особых снегопадов ждать не стоит. В первый день зимы морозы ещё окрепнут. Первый день декабря будет мягкий, хороший зимний день, с небольшим снегом», — заключил собеседник RT.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о гололедице в Москве и Московской области.